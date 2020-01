Artsen in beroep bij medisch tuchtcollege om overleden baby

De artsen die door het medisch tuchtcollege werden veroordeeld in de zaak baby Luna, gaan in beroep. Het medisch college oordeelde dat de artsen, verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, niet goed hadden gehandeld in de zaak uit 2014 en legden hun maatregelen op.

Het gaat om drie artsen, onder wie de kinderarts die de overleden baby in 2014 behandelde. De specialist werd een jaar geschorst vanwege „zeer grote fouten”. Ook drie gynaecologen werden maatregelen opgelegd, twee van hen tekenen bezwaar aan. De artsen zijn het niet eens met de conclusies van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, namelijk dat zij nalatig waren bij de verslaglegging het dossier. De kinderarts werd bovendien verweten „alarmsignalen” te hebben gemist.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis schrijft dat de zaak is voorgelegd aan specialisten van andere ziekenhuizen. „Na bestudering plaatsen wij een aantal vraagtekens bij de inhoud van de uitspraak en bij de zwaarte van de maatregelen”, stelt het ziekenhuis.

Ook ouders in beroep

De ouders van het overleden meisje gingen al eerder in hoger beroep. Zij vonden dat het tuchtcollege de rol van de drie gynaecologen „te licht heeft beoordeeld”. Ook vonden de ouders dat een aantal van hun klachten door het college „ten onrechte” ongegrond is verklaard, zeggen zij tegenover Omroep Brabant.

De baby kwam in 2014 te overlijden, tien dagen na de geboorte. Het meisje stierf vermoedelijk aan de gevolgen van zuurstofgebrek. De ouders waren van mening dat de artsen ernstig tekort waren geschoten in de behandeling tijdens de zwangerschap en na de geboorte. Zij schakelden daarop het medisch tuchtcollege in, dat klachten van een verkeerde of te laat gestelde diagnose behandelt. In totaal moesten tien artsen zich voor het tuchtcollege verantwoorden, zes van hen werden vrijgesproken.