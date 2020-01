Alliantie Nederland Rookvrij verliest opnieuw een partner

De vereniging van het Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) is dinsdag uit de Alliantie Nederland Rookvrij gestapt omdat de anti-tabaksorganisatie „te weinig ambitieus” zou zijn. De Alliantie heeft meer dan honderd zogeheten partners in de strijd tegen het roken, maar verloor vorig voorjaar een aantal leden toen zij twee longartsen uit de organisatie zette omdat zij „te activistisch” zouden zijn.

Dat de twee longartsen, Wanda de Kanter en Pauline Dekker, niet opnieuw zijn opgenomen tot de Alliantie is voor NTvG reden het eigen partnerschap op te zeggen. „Wij willen geen partner zijn van een organisatie waarin geen plaats is voor twee artsen die zich geheel belangenloos, al jaren, keihard inzetten voor een effectiever anti tabaksbeleid”, stelt de brief. De Alliantie laat volgens NTvG ook „kansen liggen”.

NTvG heeft nog geen plannen om de strijd tegen tabak elders voort te zetten. „Wij hebben jarenlang de Stichting Rookpreventie Jeugd gesteund, maar wij zijn in principe geen actiegroep. We gaan ons nu beraden op de toekomst”, laat de directeur van de stichting weten. Rookpreventie Jeugd is een initiatief van Wanda de Kanter, psycholoog Frits van Dam en anderen.

De Alliantie Nederland Rookvrij zegt verrast te zijn door de brief van NTvG. „De situatie met Wanda de Kanter en Pauline Dekker is genormaliseerd. De directeur heeft regelmatig contact met hen”, zegt een woordvoerder van de Alliantie. De Kanter en Dekker zijn geen partner meer, maar horen nu tot „het netwerk” van de Alliantie.

De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds zijn de initiatiefnemers van de Alliantie. Het doel van de stichting is een „Rookvrije Generatie”. De deelnemers willen dat er uiteindelijk niemand meer overlijdt door de gevolgen van roken. Afgelopen jaar produceerde de stichting onder andere een handboek voor bedrijven die rookvrij willen worden. Ook kunnen (sport)verenigingen van de Alliantie gratis bordjes krijgen om hun terrein als rookvrij te markeren.