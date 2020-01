‘Agressieve passagier’ (28) Thalys gearresteerd op Rotterdam Centraal

Op station Rotterdam Centraal is woensdagochtend een 28-jarige man gearresteerd die zich agressief had gedragen in de Thalys van Amsterdam naar Parijs. De politie meldt dat hij een passagier probeerde aan te vallen en volgens getuigen daarbij „Allahu Akbar” riep. Hij had volgens de politie geen wapen bij zich.

In de trein brak kort paniek uit toen het incident zich voordeed. De man is gearresteerd en wordt verhoord. De politie verdenkt hem voorlopig van bedreiging en agressief gedrag.

De passagier die werd aangevallen door de verdachte heeft aangifte tegen hem gedaan. Er zijn geen gewonden gevallen of wapens gevonden. De trein stond door de arrestatie een half uur stil op Rotterdam Centraal.

Het was niet de eerste keer dat zich een verdachte situatie voordeed in een Thalys in Rotterdam. Een arrestatieteam haalde in september 2015 een man uit de hogesnelheidstrein. Hij had zich ingesloten op het toilet. Er werd groot alarm geslagen, want een paar weken eerder had in Frankrijk een jihadist op de wc van de Thalys een kalasjnikov uit zijn tas gehaald. Passagiers grepen toen in en voorkwamen een bloedbad. De in Rotterdam opgepakte verdachte bleek een jongen van zestien die geen terreurplannen had. Hij werd niet vervolgd.