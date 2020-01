Advocaat: faillissement Bram Moszkowicz van tafel

Het faillissement van voormalig advocaat Bram Moszkowicz is woensdag vernietigd door het hof in Leeuwarden. Dat bevestigt zijn raadsman Herman Loonstein aan NRC, naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf. De krant heeft het arrest, dat niet eerder dan donderdag door het hof gepubliceerd wordt, ingezien.

Bram Moszkowicz werd drie weken geleden persoonlijk failliet verklaard door de rechtbank Midden-Nederland. Daarop ging Moszkowicz in hoger beroep. Volgens De Telegraaf zou de oud-advocaat zijn belastingschuld inmiddels hebben afgelost. Faillissement zou daarmee niet langer gerechtvaardigd zijn. Of Moszkowicz zijn schuld bij de fiscus heeft afbetaald, wilde Loonstein in verband met privacy niet zeggen. In elk geval zag het hof volgens hem geen aanleiding meer het faillissement van Moszkowicz nog langer in stand te houden.

Geschrapt

Moszkowicz had een schuld opgebouwd bij de Belastingdienst en was de in dat kader getroffen betalingsregeling niet nagekomen. Het faillissement vormde een obstakel in Moszkowicz’ ambities om terug te keren als advocaat. Moszkowicz had eerder duidelijk gemaakt te willen terugkeren in de advocatuur en zijn faillissement vormde daarin een obstakel.

In 2013 was hij geschrapt omdat hij „voor alle advocaten geldende regels (had) overtreden, geen verantwoording afgelegd en zijn cliënten niet hebben gekregen wat ze van hem mochten verwachten”. Moszkowicz sloeg verplichte bijscholingscursussen over en inde grotere contante bedragen – meer dan 15.000 euro – dan wettelijk toegestaan.

Bram Moszkowicz maakte naam als advocaat van onder meer Desi Bouterse, Willem Holleeder en Geert Wilders. De advocatenwet biedt geschrapte pleitbezorgers na vijf jaar de mogelijkheid om de Orde van Advocaten om een nieuwe beëdiging te vragen. Een van de voorwaarden om zo’n verzoek te laten slagen, is dat een aspirant-advocaat niet failliet is.