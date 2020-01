Zeker dertig doden bij bomexplosie op brug Nigeria

Zeker dertig mensen zijn maandag om het leven gekomen door een bomaanslag op een brug op de grens van Nigeria en Kameroen. Dat meldt persbureau Reuters. Volgens ooggetuigen zijn meer dan 35 gewonden naar het ziekenhuis gebracht.

De bomexplosie vond plaats omstreeks 17.00 uur lokale tijd in de marktstad Gamboru, in het noord-oosten van Nigeria. Ten tijde van de aanslag waren er veel mensen op de brug. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist.

In het getroffen gebied is de islamitische terreurorganisatie Boko Haram actief. Ook pleegt een regionale afsplitsing van Islamitische Staat, genaamd ISWAP, er geregeld aanslagen. In december werden in het West-Afrikaanse land elf gegijzelde christenen vermoord door Islamitische Staat. Volgens IS was die aanslag een vergelding voor de dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Hij kwam eind oktober om het leven bij een aanval van Amerikaanse militairen.