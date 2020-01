We willen op ons werk geen ‘roaring 20s’, maar rust

O jongens ik ben zo blij dat we de decenniumwissel hebben overleefd en deze week gewoon weer aan het werk konden. Want om eerlijk te zijn werd ik behoorlijk nerveus van alle terugblikken op de afgelopen tien jaar en de vooruitblikken naar de volgende.

Hoe we het voorbije decennium slaaf werden van onze smartphone en dag en nacht worden achtervolgd met opdrachten van onze baas, mails en groepsapps.

Hoe de drukke kantoortuin oprukte als een dierentuin waar we voortdurend worden afgeleid en geen moment meer alleen zijn.

Om over het komende decennium nog maar te zwijgen dat volgens mijn eigen krant er één zal worden „vol vernieuwingsdrift, verandering en spanning”.

Weet je wat ik denk? Dat als we niets veranderen aan de manier waarop we werken, we allemaal al in 2021 met een burn-out thuiszitten.

En dus vroeg ik op Twitter wat we de komende ‘roaring twenties’ nodig hebben op ons werk om alle hectiek te overleven. De antwoorden waren verrassend eenduidig. Lezen jullie mee, werkgevers?

Want we willen allereerst (wel weer eens) een fatsoenlijk contract. De recessie is voorbij, er wordt weer flink geld verdiend én gevochten om personeel, maar de mensen die het werk dagelijks moeten doen zwoegen massaal in flexcontracten, moeten soebatten voor eerlijke tarieven en er zijn meer burn-outs dan ooit. Doe daar eens wat aan, werkgevers!, vonden lezers.

Net als al die mooie praatjes over ‘inclusie’ waar we het afgelopen decennium mee zijn doodgegooid. Maar vrouwen krijgen gemiddeld nog steeds minder salaris voor hetzelfde werk als mannen en mensen met een donkere huidskleur dringen nog te moeizaam door in hogere functies. De jaren twintig moeten écht eens het tijdperk worden van een gelijkwaardige arbeidsmarkt, schreven lezers.

Maar we willen ook minder gaan werken de komende tien jaar. Van 8,5 naar 6 uur per dag en van vijf dagen per week naar vier, werd vaak genoemd. In ieder geval minder overwerken en meer avonden en weekenden vrij. „Dat vakantie ook écht vakantie is”, schreef iemand.

Verder willen we de komende tien jaar kortere mails, minder mails, „minder coachinggeklets”, meer gesprekken over inhoud in plaats van vorm, een verbod op groepsapps, betere koffie, stoppen met nodeloos vergaderen „en al helemaal geen scrum weekstarts meer”.

Maar uiteraard scoorde ook ‘minder nodeloos jargon’ weer hoog – minder nutteloos gekantel, transitie en transformatie dus. Een lezer schreef dat hij heel graag „een basiscursus Nederlands voor gevorderden” zou willen op het werk „zodat al die senior developer pro’s zichzelf gewoon weer werknemers noemen zonder agile meetings en deep diving sessies”. „k zou weleens een half jaar zonder verandering willen” op m’n werk”, schreef een ander.

Wat meer humor en zelfspot zou daarentegen juist wél weer heel welkom zijn op kantoor de komende tien jaar want „corporate Nederland is zwaar verzuurd”, schreef een lezer. „Live up a little.”

Maar wat ik pas écht opvallend vond is dat we op kantoor meer groen willen. En meer dieren! „Weelderig groen” om precies te zijn, „tsjilpende vogels”, „struikjes, exotische bomen en een vijver met waterval”. Maar we blijken ook massaal naar kantoorhonden en -katten te snakken en willen onze eigen huisdieren meenemen naar kantoor. Kom op zeg. Dat moet toch te regelen zijn vóór 2030!

Maar het belangrijkste wat we de komende tien jaar willen… is rust. Als er één conclusie te trekken is uit de reacties, is dat we helemaal geen ‘roaring twenties’ willen, maar stilte.

Bijvoorbeeld door „de powernap uit de taboesfeer te halen”, of door ergens op kantoor „een fauteuil neer te zetten” waar je ongestoord kunt slapen, mijmeren of „even wat stukken kunt lezen”. Verder willen we HEEL GRAAG: wat meer plekken waar je ongestoord kunt bellen!111!!! Ga dat eens heel snel regelen werkgevers, voor er doden vallen.

Maar stop vooral met die idioot drukke kantoortuinen waar iedereen bij elkaar wordt gezet zonder mogelijkheid tot ontsnapping, vonden velen. Wat ik het liefst zou willen” de komende tien jaar, „zijn deuren en muren”, verzuchtte iemand.

En als dat niet kan, laat mensen dan in ieder geval thuiswerken „zonder dat ik daarom hoef te smeken”, schreef een ander. Ga mensen de komende tien jaar sowieso op resultaat beoordelen, in plaats van op aanwezige uren, was de mening. O ja en überhaupt werk hebben de komende tien jaar zou ook heel fijn zijn, merkte een lezer fijntjes op. Waarvan akte.

Wat mijn eigen tips zouden zijn voor het nieuwe decennium? ‘Neem je werk serieus maar jezelf een stuk minder’ en ‘laat je niet gek maken op kantoor’, ik herhaal het nog maar eens. Ik wens jullie in ieder geval alvast een gezond, licht én mooi 2020.

Wát er ook gebeurt de komende tien jaar – jullie kantooramazone staat achter jullie.