Voor het eerst meer dan 2 miljoen ondernemingen in Nederland

Nog nooit waren er zoveel ondernemingen in Nederland als nu, blijkt dinsdag uit de cijfers van de Kamer van Koophandel. Op 1 januari 2020 stonden 2.000.404 ondernemingen geregistreerd, dat is een toename van 5 procent ten opzichte van vorig jaar. De groei komt vooral door het toenemend aantal zzp’ers.

Het aantal bedrijven is vooral toegenomen in de sectoren bouw, gezondheid, detailhandel, horeca en logistiek. Verder blijkt dat het aantal starters onder de 18 jaar hard stijgt: ten opzichte van 2018 is dit aantal met 70 procent toegenomen. 6.572 jongeren registreerden zich in 2019 als ondernemer. 8 op de 10 jonge starters zijn jongens. De meesten beginnen een webwinkel.

Flevoland en Zuid-Holland

In alle provincies groeit het aantal ondernemingen. In de provincies Flevoland en Zuid-Holland was de toename met 7 procent het grootst. In Limburg kwamen er de minste nieuwe bedrijven bij, namelijk 3 procent. De gemiddelde leeftijd van ondernemers in Nederland in 2019 was 46 jaar, net als in het voorgaande jaar. Wel is de gemiddelde leeftijd van starters een jaar gedaald: van 36 jaar in 2018 naar 35 jaar in 2019.

Mannelijke ondernemers blijven in ruime meerderheid: 64 procent is man. Het aantal niet in Nederland geboren ondernemers is in 2019 iets toegenomen: van 15 procent in 2018 naar 16 procent in 2019. Zij werken voornamelijk in de horeca, logistiek en de bouw.