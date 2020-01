Volleyballers verliezen van Bulgarije, plaatsen zich niet voor Spelen

Het Nederlandse mannenvolleybalteam heeft dinsdag verloren van Bulgarije op het Olympisch Kwalificatietoernooi in Berlijn. Dit is het tweede verlies op rij en betekent dat de volleyballers deze zomer niet naar de Olympische Spelen in Japan mogen.

In Berlijn verloor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza kansloos van Bulgarije met 3-0 in sets (25-19, 25-16, 25-15). Maandag had Oranje de eerste wedstrijd van het kwalificatietoernooi tussen Europese landen al met 3-0 van de Servische volleyballers verloren.

Door de twee verliespartijen staat Nederland laatste in de groep. De Oranje-ploeg heeft nul punten. Bulgarije gaat na twee zeges aan de leiding met vijf punten. Frankrijk volgt met vier punten. Nederland speelt woensdagavond nog tegen Frankrijk, maar die wedstrijd kan voor Oranje niets meer opleveren.

De eerste twee landen van de poule plaatsen zich voor de halve finales van het kwalificatietoernooi. Alleen de uiteindelijke winnaar van het toernooi verdient een ticket voor de Spelen in Tokio.

Laatste kans gemist

Dit Europese toernooi was het laatste kwalificatietoernooi waarmee de Nederlandse mannen zich hadden kunnen plaatsen. In augustus wist Oranje zich ook niet te plaatsen via het internationale kwalificatietoernooi in Rotterdam.

Ondertussen probeert ook het vrouwenvolleybalteam het laatste ticket te bemachtigen voor de Spelen. De vrouwen spelen dinsdagavond om 19.30 uur hun eerste wedstrijd tegen Azerbeidzjan op het kwalificatietoernooi, dat in Apeldoorn wordt gespeeld. De Oranje-ploeg eindigde vier jaar geleden nog vierde op het WK en is een van de favorieten voor de winst op het kwalificatietoernooi.