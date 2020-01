Positief nieuws is in. Ook bij de Nederlandse Spoorwegen. In de afgelopen tien jaar is „de trein heeft een vertraging van tien minuten” vervangen door „de trein vertrekt over tien minuten”. Tijdens een diner met buren hebben we het over vakanties. De ene buur gaat met de trein naar Londen. De ander gaat, ook met de trein, naar de wintersport. En is dat nu vliegschaamte? Nee. We besluiten dat we in 2020 gaan voor een positief woord van het jaar... Treintrots!

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl