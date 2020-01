Rolls-Royce verkoopt recordaantal auto’s in 2019

Rolls-Royce heeft een recordjaar achter de rug. De Britse fabrikant van luxe auto’s verkocht nog nooit in zijn geschiedenis zoveel auto’s als vorig jaar, meldt het bedrijf dinsdag. De verkoop steeg met een kwart tot 5.152 exemplaren.

De toename is volgens de autofabrikant voornamelijk te danken aan de lancering van de eerste Rolls-Royce-terreinwagen, de Cullinan, in 2018. Het merk heeft niet bekendgemaakt hoeveel het er daarvan precies verkocht heeft. Uit cijfers van brancheorganisatie Bovag blijkt dat vorig jaar in Nederland zeven Cullinans zijn verkocht, op een totaal van dertien Rolls-Royces.

In Nederland kost een exemplaar van die SUV tegen de half miljoen euro. De Duitse topman Torsten Müller-Ötvös verwacht dat de verkoop van de terreinwagen volgend jaar stabiliseert.

Vooral Amerikanen

Amerikanen kochten de meeste Rolls-Royces: een derde van de verkoop is afkomstig uit de Verenigde Staten. Daarna volgen China en Europa. Door het succes wil de autofabrikant zijn personeelsbestand uitbreiden met vijftig werknemers. Er werken nu tweeduizend mensen.

De goede cijfers van het 116 jaar oude Rolls-Royce komen op een gunstig moment voor moederbedrijf BMW Group, dat worstelt met een tegenvallende vraag naar auto’s en de overstap naar elektrisch rijden.

Lees ook de test van Bas van Putten van de populaire Cullinan: Een SUV van Rolls, daar zaten alle sjeiks en rappers op te wachten