Promiss-winkels en deel winkels Steps sluiten, moederbedrijf richt zich op online

Alle winkels van modeketen Promiss sluiten in het voorjaar hun deur. Ook een aanzienlijk deel van de Steps-winkels gaat dicht: 38 van de 48 filialen. Dat heeft het moederbedrijf FNG maandag bekendgemaakt. Het bedrijf gaat inzetten op online verkoop.

Beide modemerken halen op dit moment al ruim de helft van de omzet uit de digitale verkoop, meldt FNG. „Dit vormt een uitstekende basis om vanaf nu de focus van Steps en Promiss volledig te richten op de verkoop via de eigen webshops en via online partners zoals Wehkamp en Zalando”, stelt het moederbedrijf.

FNG behoudt de rechten om online te blijven verkopen. De aandelen voor de winkelactiviteiten zijn verkocht „voor een symbolische 1 euro”, aldus FNG. Het bedrijf maakte niet bekend aan wie de aandelen worden verkocht.

Bij de winkels werken 108 vaste medewerkers en 126 tijdelijke krachten. Het bedrijf verwacht vijftig werknemers in dienst te kunnen houden in een winkel van een ander merk van het moederbedrijf. Voor de rest van het personeel wordt een regeling getroffen, meldt een woordvoerder. De verkoop heeft geen gevolgen voor andere merken die onder het moederbedrijf vallen, zoals CKS en Claudia Sträter.

De sluiting van de winkels is opvallend. FNG groeide de afgelopen jaren gestaag door een reeks overnames van ketens die er financieel niet goed voor stonden. Zo kocht het bedrijf in 2016 Miss Etam en gaf de winkel een nieuwe uitstraling. Afgelopen zomer volgde de overname van Ellos Group, het concern achter de Scandinavische woonwinkelketens Ellos, Jotex en kledingmerk Stayhard. In 2018 bedroeg de omzet van FNG Group ruim een half miljard euro.