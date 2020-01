Puerto Rico roept noodtoestand uit om aardbevingen

In Puerto Rico is dinsdag de noodtoestand uitgeroepen vanwege een reeks aardbevingen die het Caraïbische eiland heeft getroffen. Daarbij is voor zover bekend zeker één persoon om het leven gekomen. Dat meldt persbureau Reuters.

Een van de aardbevingen had een kracht van 6,4 op de schaal van Richter. Ooggetuigen meldden dat de beving ongeveer dertig seconden duurde. Door de aardschokken is de elektriciteit op het grootste deel van het eiland uitgevallen. Ook is er veel schade aan gebouwen. De zuidkant van het eiland lijkt het hevigst getroffen. In de gemeente Yauco in het zuiden stortten zeker acht huizen in.

Overheidsgebouwen gingen dinsdag grotendeels dicht, alleen de hulpdiensten staan nog paraat. Later op de dag wordt bekendgemaakt welke noodmaatregelen op het eiland getroffen zullen worden. Gouverneur Wanda Vazquez van het eiland riep via Twitter inwoners op rustig te blijven.

Maandag vond al een aardbeving plaats met een kracht van 5,8. Het eiland, dat geldt als overzees gebied van de Verenigde Staten, is nog in wederopbouw nadat het in 2017 getroffen werd door zware orkanen. Daarbij kwamen zeker drieduizend inwoners om het leven. Het noodweer veroorzaakte destijds grote schade aan de infrastructuur, die nog niet is hersteld.