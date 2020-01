Op1: keurige première ondanks de foutjes

Een format, dat komt misschien later een keer, verklaarde Charles Groenhuijsen in DWDD doodleuk aan een verbijsterde Matthijs van Nieuwkerk, every inch a formatman. Er was wel geoefend en overlegd, maar eigenlijk hadden de makers van talkshow Op1 amper de tijd gehad om na te denken over hoe ze het gat dat is geslagen door de RTL-Hemelvaart van Eva Jinek, moeten opvullen. Inclusief de uit concurrentie-oogpunt angstaanjagende wetenschap dat Jinek precies tegelijkertijd werd uitgezonden.

Hoewel, tegelijkertijd? Het was al duidelijk dat Jinek tien minuten vóór Op1 zou beginnen, maar het NPO1-netmanagement kondigde daarop aan óók om 22.20 te willen aftrappen, waarna RTL beweerde Jinek dan maar om 22.16 de zender op te zullen gooien. Alle kleuters van Nederland waren al naar bed, behalve de zendermanagers. Uiteindelijk begon Op1 een paar minuten eerder dan Jinek.

Geen graagprater

Inhoudelijk zijn de verschillen tussen de twee programma’s – beide gezegend met een sterke redactie – te verwaarlozen en dat zal de komende tijd wel zo blijven. Eva Jinek wil laten zien dat de overstap naar RTL niets uitmaakt en Op1 wil het vertrek van Pauw en Jinek doen vergeten. Maandag zat er aan beide tafels een CDA-minister aan tafel: Hugo de Jonge bij Jinek, Ank Bijleveld bij Op1. Bij Jinek (RTL) werd Nachtdieren (BNNVARA) besproken, bij Op1 (BNNVARA) Five Days Inside (RTL).

Bij het debuterende presentatieduo Erik Dijkstra (1977) en Willemijn Veenhoven (1974) zaten de zenuwen er begrijpelijkerwijs goed in, waarbij het niet hielp dat Bijleveld geen graagprater is. Er vielen hier en daar wat versprekingen en gast Caroline Tensen leek op zeker moment iets fascinerends op het plafond ontdekt te hebben.

Veenhoven tekende voor de blunder van de avond door de jongensachtige politiek analist Joost Vullings per abuis aan te spreken met de voornaam van de andere aanwezige jongensachtige politiek analist Xander van der Wulp. Tja, waarom nodig je die jongens dan ook alle twee uit?

100 euro voor koala’s

Maar Veenhovens optreden toonde vooral dat je heel goed fouten kunt maken en het toch zeer goed kunt doen. Na ruim tien jaar Radio 1 hoeft ze journalistiek voor niemand bang te zijn, maar ze toonde ook scherpte in de tussendialoogjes. Zo kreeg ze van Natasja Froger los hoeveel deze precies had gedoneerd voor de koala’s in brandend Australië (100 euro). De koud afgezwaaide schaatser Michel Mulder hield ze voor dat hij fysiek nog best mee kon komen: „Ik heb net boven al even zitten kijken.” Ze kwam zelf grappend terug op de Joost-Xanderverwisseling.

Naarmate het uur vorderde kreeg je steeds meer het idee dat Veenhoven prima Eva Jinek had kunnen opvolgen. Ze kreeg er steeds meer lol in, wat oversloeg op de gasten. Dijkstra leek er weinig moeite mee te hebben om tweede viool te spelen en deed dat verdienstelijk. Zo beleefde Op1 ondanks de organisatorische warboel een goede première.

Dat levert wel meteen een probleem op. Want juist omdat het makkelijk is om in Veenhoven een presentator te zien die zo’n talkshow in haar eentje kan dragen, wordt het onhandig dat zij en Dijkstra pas over een week weer aan de beurt zijn. Over drie maanden hebben ze er nog steeds minder vlieguren op zitten dan een dagelijkse host in drie weken zou verzamelen, terwijl gebrek aan ervaring hier toch de voornaamste handicap lijkt te zijn.

Het is nog even afwachten wat de andere acht Op1-presentatoren te bieden hebben, maar het lijkt erop dat de publieke omroep zich met deze massastart een hoop overbodige complicaties op de hals heeft gehaald.