OM Rotterdam maakt excuses aan persfotograaf om afluisteren

Het Openbaar Ministerie Rotterdam heeft in 2015 en 2016 een persfotograaf afgeluisterd en gevolgd met een peilbaken zonder dat hij daarvan afwist. Justitie erkent dinsdag de dwangmiddelen te hebben ingezet tegen de cameraman en geeft toe dat dit op deze manier niet had mogen gebeuren. Aan de journalist zijn excuses aangeboden.

De zaak draait om de Rotterdamse persfotograaf en cameraman Joey Bremer, laat hij via Twitter weten. Zijn telefoon werd in de zomer van 2015 drie weken getapt. Een jaar later werd zijn auto gevolgd door een peilbaken. Het is onbekend hoe lang de gps-tracker onder zijn voertuig zat.

Volgens de NOS hoopte het OM via Bremer meer informatie te vergaren over een aantal branden in Vlaardingen. Bij de afweging om Bremer te tappen en tracken werd hij onterecht niet „aangemerkt” als journalist waardoor hij niet wettelijk beschermd werd tegen de inzet van de dwangmiddelen.

Lees ook: Mag OM dwangmiddelen inzetten tegen journalisten?

Nieuwe regels

Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, schrijft dat „deze zaak anders had gemoeten”. „Journalisten moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Het recht op bronbescherming is een groot goed. Daar kan geen misverstand over bestaan.” Bremer zegt blij te zijn dat er „eindelijk duidelijkheid is”:

010fotograaf Joey Bremer Ik ben blij dat er eindelijk duidelijkheid is over het feit dat ik onterecht ben afgeluisterd en dat er een peilbaken onder mijn auto heeft gezeten. Het OM heeft excuses aangeboden en ik ga er vanuit dat ik vanaf nu normaal mijn werk kan doen. https://t.co/3kbli1aGQx 7 januari 2020 @ 16:12 Volgen

Het afluisteren van journalisten door justitie is sinds enkele jaren niet meer zomaar mogelijk. In 2018 werden de regels voor de inzet van zogenoemde dwangmiddelen, zoals afluisteren of het innemen van journalistiek bronmateriaal, aangescherpt. De hoofdofficier moet hiervoor tegenwoordig toestemming geven en het College van procureurs-generaal moet worden ingelicht.

Tussen 2015 en 2018 werden dwangmiddelen vijftien keer ingezet, bleek eerder uit onderzoek van NRC. Bremer was een van de journalisten die op die manier door justitie in de gaten werd gehouden.