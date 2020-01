OM heeft fraude vastgoedbons Roger Lips na jaren nog niet rond

Deze zomer schreef de gevluchte vastgoedondernemer Roger Lips de top van het Openbaar Ministerie een brief. „Geef mij een berechting, alstublieft”, zo luidde het verzoek de strafzaak tegen hem nu eindelijk eens voor de rechter te brengen. Komende donderdag is het zo ver en vindt in Zwolle de eerste zitting van zijn strafproces plaats.

Brabander en Quote 500-lid Lips was de grootste klant van Property Finance, de vastgoedtak die bank-verzekeraar SNS Reaal in 2013 fataal werd. Lips ontwikkelde onder meer The Wall, het langste winkelcentrum van Europa bij Utrecht langs de A2.

In 2013 werd Lips persoonlijk failliet verklaard, op initiatief van huisbankier ABN Amro. Curatoren betichtten Lips vervolgens van faillissementsfraude. Ook het OM verdenkt Lips al jaren van faillissementsfraude omdat hij kort voor zijn faillissement via ingenieuze constructies auto’s, vastgoed en geld zou hebben weggesluisd.

Het is dus opvallend dat deze fraudeverdenkingen ontbreken in de strafzaak waarvan donderdag de eerste zitting plaatsvindt. Lips – en zijn echtgenote – wordt nu ‘slechts’ verweten dat zij hebben geweigerd informatie te verstrekken aan, en niet zijn verschenen bij de curatoren die het faillissement van bedrijven uit de Lips-groep afwikkelen en onderzoeken.

Deze ‘inlichtingenweigering’ betreft een relatief licht vergrijp waar een maximale celstraf van een jaar en een boete van 8.300 euro op staat. Op ‘bedrieglijke bankbreuk’, de faillissementsfraude die Lips al jaren publiekelijk wordt verweten, staat daarentegen maximaal zes jaar gevangenisstraf.

Het OM stelt desgevraagd dat het onderzoek naar het wegsluizen van geld en goederen door de vastgoedondernemer nog „gaande” is. „Dit onderzoek wordt mede bemoeilijkt omdat verdachten nog geen openheid van zaken hebben gegeven.”

Lips zal donderdag overigens niet aanwezig zijn bij de rechtbank in Zwolle. Hij nam in 2014 met zijn gezin de benen naar Dubai. Die vlucht volgde op signalen dat Lips –na 24 dagen eerdere ‘gijzeling’ in de cel – opnieuw zou worden vastgezet om hem te dwingen vragen van curatoren te beantwoorden. Lips zou inmiddels over een Cambodjaans paspoort beschikken en in Dubai opnieuw actief zijn in het vastgoed, zo schreef zakenblad Quote vorig jaar.

Lips’ raadsman Willem Koops benadrukt dat zijn cliënt stelt onschuldig te zijn. Dat geldt zowel voor de faillissementsfraude als het niet verstrekken van inlichtingen aan de curatoren.

