Nieuwe aanklachten seksueel geweld tegen Weinstein

Oud-filmproducent Harvey Weinstein is in Los Angels aangeklaagd voor het verkrachten van een vrouw en het seksueel misbruiken van een andere vrouw in 2013. Dat heeft de officier van justitie van Los Angeles, Jackie Lacey, maandag bekendgemaakt via Twitter. De nieuwe beschuldigingen kwamen naar buiten terwijl Weinstein op de eerste zittingsdag tegenover de rechter in New York moest verschijnen.

De nieuwe beschuldigingen tegen de 67-jarige Weinstein gaan over voorvallen op 18 en 19 februari 2013. Weinstein zou de hotelkamer van een vrouw zijn binnengedrongen en haar hebben verkracht. De avond erna zou hij een andere vrouw seksueel hebben misbruikt in een hotel in Beverly Hills.

„Volgens ons zal bewijs aantonen dat de verdachte zijn macht en invloed heeft gebruikt om bij zijn slachtoffers in de buurt te komen en vervolgens gewelddadige misdrijven tegen hen te begaan”, aldus justitie in Los Angeles. De aanklagers raden een borgsom aan van 5 miljoen dollar (ongeveer 4,5 miljoen euro). Weinstein kan voor de aanklachten worden veroordeeld tot 28 jaar cel, volgens de aanklagers. In de zaak waarvoor de oud-filmproducent terecht staat in New York, kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen.