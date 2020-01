Modeketen Didi is failliet, winkels blijven voorlopig open

De Nederlandse modezaak Didi is dinsdag door de rechter failliet verklaard. Dat meldt de curator van het concern aan persbureau ANP. Het bedrijf, eigendom van de Noord-Hollandse textielfamilie Elzas, heeft 81 filialen in Nederland en ruim 350 voltijdbanen.

De winkels blijven voorlopig open, terwijl het bedrijf werkt aan een doorstart. De webwinkel was al eerder gesloten, of deze weer open gaat is nog niet bekend.

Maandag vroeg het bedrijf al uitstel van betaling aan. Met Didi ging het al langer niet goed. In de laatst gepubliceerde jaarrekening over 2017 meldde de keten een verlies van bijna vijf miljoen euro op een omzet van 47,5 miljoen euro. Ook in voorgaande jaren schreef Didi verliezen van enkele miljoenen.

Toch toonde directeur Yasha Elzas zich vorig jaar optimistisch in vakblad Retailnews. Het invoeren van klantenkaarten en het moderniseren van de winkels - met „geurbeleving” en het gebruik van „natuurlijke materialen” - hadden een positief effect op de resultaten, zo stelde ze.

Steps en Promiss

Het faillissement van Didi komt een dag nadat een ander modebedrijf, het Belgische FNG, aankondigde tientallen winkels te sluiten. In het voorjaar sluiten alle winkels van het merk Promiss in Nederland hun deuren. Ook een groot deel van de Steps-winkels, eveneens onderdeel van FNG, gaat dicht. Steps sluit 38 van de 48 filialen.

FNG nam dat besluit omdat steeds meer klanten hun kleding via internet kopen waardoor de fysieke winkels overbodig zouden zijn geraakt. De eigenaar wil zich met Steps en Promiss nu vol op de online verkoop richten. Een groot deel van de ruim 230 winkelmedewerkers komt op straat te staan. Ook vrouwenmodeketens Witteveen Mode, Miller & Monroe en Sylver verdwenen de afgelopen jaren uit het straatbeeld.