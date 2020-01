Machiavelliprijs voor Bellingcat

Het internationale onderzoekscollectief Bellingcat heeft de Machiavelliprijs gewonnen, een jaarlijkse Nederlandse prijs voor „een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie”. Dat heeft de organisatie van de prijs dinsdagochtend bekendgemaakt. Bellingcat werd wereldwijd bekend door onthullingen over de Syrische burgeroorlog en de MH17-ramp.

Bellingcat krijgt de prijs vanwege „zijn vernieuwende wijze van onderzoeksjournalistiek die keer op keer zorgt voor baanbrekende onthullingen”, aldus het juryrapport. „Bellingcat heeft diepgravende onderzoeksjournalistiek een stevige kwaliteitsimpuls gegeven in een tijdperk waarin we steeds meer fake news zien. Waar traditionele media vaak huiverig zijn om hun kennis en aanpak te delen, moedigt Bellingcat dit juist aan.”

‘Wereldwijd impact’

De jury prijst Bellingcats onthullingen over MH17, die „wereldwijd impact hebben gehad en in Nederland in het bijzonder”. In september 2014, twee maanden na de MH17-ramp, bracht Bellingcat de Boek-raket waarmee het vliegtuig was neergehaald in verband met de 53ste brigade van het Russische leger in Koersk. Ook stelde het collectief een lijst samen met militairen die mogelijk betrokken waren bij het neerschieten van MH17.

De Britse Bellingcat-oprichter Eliot Higgins neemt de prijs op 12 februari in ontvangst in Den Haag. Het is de 31e keer dat de prijs wordt uitgereikt. De prijs ging vorig jaar naar Jos Wienen (CDA), de Haarlemse burgemeester die moest onderduiken vanwege bedreigingen. Een jaar eerder won oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen (PvdA) de prijs voor haar fonds SheDecides, dat geld inzamelt voor vrouwen die beperkte toegang hebben tot abortus en seksuele voorlichting.