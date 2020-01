Kijkwijzer breidt adviesleeftijden uit met 14 en 18 jaar

Kijkwijzer heeft per 1 januari twee nieuwe leeftijdsclassificaties toegevoegd, namelijk 14 en 18 jaar. Dat meldt de organisatie dinsdag. „De aanpassing is noodzakelijk omdat de afgelopen jaren het medialandschap en het media-aanbod zijn veranderd”, zegt directeur Tiffany van Stormbroek tegen NRC.

Kijkwijzer waarschuwt kinderen en ouders voor potentieel schadelijke beelden. Met de nieuwe adviesleeftijd van 14 jaar wordt meer ruimte gegeven aan producties die te heftig zijn voor 12-jarigen, maar ook niet zo heftig dat een classificatie van 16 jaar nodig is, legt Van Stormbroek uit. Ook wordt nu geadviseerd producties met extreem geweld of pornografie niet te tonen aan mensen jonger dan 18 jaar, in plaats van 16 jaar. De andere vijf categorieën blijven ook van toepassing: alle leeftijden, 6, 9, 12 en 16 jaar.

Naast de extra leeftijdscategorieën, gaat Kijkwijzer uitgebreidere informatie bieden over waaróm producties op een bepaalde manier worden beoordeeld. De organisatie gaat via haar website voorzien in een toelichting bij de al bestaande pictogrammen, zoals angst, geweld of grof taalgebruik. Eerst voor bioscoopfilms en later ook voor andere media. „Dat kan ouders helpen bij de mediaopvoeding van hun kind”, aldus Van Stormbroek. Ook wordt gewerkt aan een app om voorlichting te bieden.

De Kijkwijzer is in de meeste gevallen een advies. In de wet is wel iets geregeld voor films met een classificatie van 16 jaar of ouder. Dergelijke films mogen in openbare gelegenheden (bijvoorbeeld een bioscoop) niet aan mensen die jonger zijn vertoond worden.

Aan de wetgeving is met de nieuwe classificaties niets veranderd. Dat betekent dat films met een classificatie van zowel 16 als 18 jaar alleen vertoond mogen worden aan jongeren van 16 jaar of ouder.