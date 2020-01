Ikea betaalt 46 miljoen om dood peuter door omgevallen ladekast

Woonwarenhuis Ikea betaalt 46 miljoen dollar (41 miljoen euro) aan de ouders van een peuter die in de Amerikaanse staat Californië om het leven is gekomen doordat een ladekast op hem omviel. Dat hebben advocaten van de familie maandag verklaard, meldt persbureau AP.

Volgens de advocaten is het de grootste schikking ooit in de Verenigde Staten wegens de dood van een kind, schrijft de krant USA Today.

De tweejarige Jozef Dudek kwam in 2017 om doordat de ladekast ‘Malm’ van Ikea, die door het bedrijf was teruggeroepen wegens omvalgevaar, op hem was gevallen. Zijn ouders sleepten het Zweedse woonwarenhuis in 2018 voor de rechter in Philadelphia.

De familie Dudek beschuldigde Ikea ervan op de hoogte te zijn geweest dat de ladekast een omvalrisico met zich meebracht, maar dat het bedrijf had nagelaten consumenten te waarschuwen het meubel niet te gebruiken zonder het aan de muur te bevestigen.

Terugroepactie van 17,3 miljoen meubels

Volgens AP zijn zeker acht jonge kinderen omgekomen bij ongelukken met ladekasten van Ikea die makkelijk omvallen als ze niet zijn verankerd. Ikea heeft in 2016 17,3 meubels terugroepen wegens omvalgevaar. Klanten konden hun geld terugkrijgen, of benodigdheden ontvangen om het meubel aan de muur vast te schroeven.

De familie Dudek was daar naar eigen zeggen niet van de op de hoogte - en is niet direct door Ikea benaderd. In 2017, naar aanleiding van de dood van Jozef Dudek, is de terugroepactie opnieuw onder de aandacht gebracht.

Ikea bood in een verklaring over de schikking condoleances aan en zei zich in te zetten om „deze belangrijke kwestie van veiligheid in huis” op te lossen. Zo biedt het bedrijf een voorlichtingscampagne en werkt het aan de productie van veiligere meubels.

„Hoewel geen schikking het tragische gebeurtenissen kunnen veranderen die ons hier hebben gebracht, zijn we dankbaar dat deze rechtszaak tot een oplossing is gekomen, voor de familie en alle betrokkenen”, aldus de verklaring.

Volgens de schikking moet Ikea samenwerken met de belangengroep Parents Against Tip-overs en meer doen om consumenten op de hoogte te stellen van de terugroepactie.

Bij een vergelijkbare schikking in 2016 betaalde Ikea een bedrag van 50 miljoen dollar dat werd verdeeld door drie families.