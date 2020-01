Guaidó toch beëdigd als voorzitter Venezolaans parlement

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó is dinsdag toch beëdigd als voorzitter van het parlement, meldt persbureau AFP. Guaidó en andere oppositieleden werd afgelopen weekend de toegang tot het parlementsgebouw onmogelijk gemaakt, waardoor er bij de stemming over de voorzitter niet genoeg oppositieparlementariërs aanwezig waren om hem te herkiezen. Volgens de oppositie was sprake van een coup en is Guaidó de legitieme voorzitter.

Dinsdag lukte het Guaidó - die zichzelf bijna een jaar geleden uitriep tot interim-president van Venezuela en als zodanig erkend wordt door tientallen landen - wel om het gebouw binnen te komen. Op dat moment was een vergadering gaande die werd voorgezeten door Luis Parra. Deze politicus van de socialistische regeringspartij PSUV van president Nicolás Maduro werd zondag bij afwezigheid van Guaidó en zijn partijgenoten gekozen als parlementsvoorzitter.

Parra verliet volgens AFP het parlementsgebouw dinsdag al snel nadat Guaidó en zijn aanhangers waren binnengekomen. Vervolgens legde Guaidó de eed af waarmee hij zichzelf benoemde als parlementsvoorzitter. Ook herhaalde hij dat hij zichzelf ziet als president van Venezuela. „Ik beloof uit naam van Venezuela de taken van interim-president te vervullen”, zei hij.

De entree van Guaidó in het parlementsgebouw ging opnieuw gepaard met veel kabaal. Op Twitter is te zien hoe een groep oppositieleden het pand binnenstormde. Volgens AFP viel op een bepaald punt bovendien de stroom uit. Na een uur verliet Guaidó het pand weer, waarna aanhangers van Maduro hem op straat stonden op te wachten. Hierbij zou iemand een traangasgranaat hebben gegooid en zou een Spaanse journalist zijn geslagen.