Gedupeerden toeslagenaffaire moeten langer wachten op dossiers

22 gedupeerde ouders die uiterlijk dinsdag inzage zouden krijgen in hun dossiers in het onderzoek naar vermeende fraude met kinderopvangtoeslag, moeten daar mogelijk nog weken op wachten. Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) schrijft dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer dat de gestelde termijn „onvoldoende realistisch” was.

Hoekstra stelt dat hij wil voldoen aan de „informatiebehoefte” van de ouders die gedupeerd raakten in de zogenoemde toeslagenaffaire. De minister zegt te willen voorkomen dat zij grotendeels weggelakte dossiers ontvangen, zoals vorige maand gebeurde bij andere gedupeerde ouders. Het gereedmaken van de dossiers vergt echter veel tijd, aldus de minister.

Dertien van de 22 ouders zullen volgens Hoekstra „uiterlijk eind volgende week” hun dossier ontvangen. De dossiers van de negen andere ouders zouden voor de vertraging hebben gezorgd. Het zou gaan om omvangrijke dossiers van ouders die betrokken waren bij „complexere groepsmatige onderzoeken”. Hierdoor zouden er meer gegevens van derden in de stukken staan, die verwijderd moeten worden. Hoekstra hoopt uiterlijk 1 maart deze dossiers te kunnen versturen.

Driehonderd ouders

De minister erkent dat hij de gedupeerde ouders langer laat wachten dan aanvankelijk beloofd, maar stelt dat „een zorgvuldig antwoord op hun vragen” voor hem zwaarder weegt. Hoekstra heeft de portefeuille Belastingdienst overgenomen van de voormalige staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66), die vorige maand aftrad vanwege de toeslagenaffaire.

De affaire draait om een groep van zo’n driehonderd ouders die door de Belastingdienst onterecht beschuldigd waren van fraude met kinderopvangtoeslag. De fiscus zette hun toeslagen stop en vorderde grote bedragen terug, waardoor een deel van de ouders in financiële problemen terechtkwam. Nadat het schandaal aan het licht kwam, eisten tientallen ouders inzage in hun dossier.