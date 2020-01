Duitse autoproductie keldert naar laagste niveau in bijna kwart eeuw

De productie van auto’s in Duitsland is in 2019 gekelderd naar het laagste niveau sinds 23 jaar. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van de Duitse bond van autofabrikanten VDA. Vorig jaar werden in Duitsland 4,7 miljoen auto’s geproduceerd, dat was voor het laatst zo weinig in 1996. Ten opzichte van 2018 daalde de autoproductie met 9 procent.

De krimp heeft te maken met de afgenomen vraag uit het buitenland, zegt de Duitse transportautoriteit KBA. De Duitse autobouwers Volkswagen, BMW en Daimler kampen met aangescherpte milieu-eisen en internationale spanningen op de handelsmarkt. De afname is het meest terug te zien op de markt voor personenauto’s.

SUV populair in Duitsland

Volgens het verbond van autofabrikanten zijn er vorig jaar 3,5 miljoen personenauto’s geleverd aan het buitenland. Dat is een daling van 13 procent ten opzichte van een jaar eerder. Marktleider in Duitsland is Volkswagen met ongeveer 667.500 verkochte auto’s, gevolgd door BMW met 279.200 verkochte voertuigen.

De registratie van het aantal Duitse auto’s in Duitsland zelf nam wel toe, daar zijn SUV’s het populairst. Duitsers kochten minder auto’s uit het buitenland. Zo was er bijvoorbeeld minder vraag naar Alfa Romeo’s (24 procent) en Nissans (22 procent) dan vorig jaar. Daarentegen werden er veel Tesla’s verkocht: het aantal registraties van Tesla’s vervijfvoudigde ten opzichte van een jaar eerder.

Dinsdag werd ook bekend dat de Britse autobouwer Rolls-Royce afgelopen jaar een recordaantal auto’s heeft verkocht. De verkoop steeg in 2019 met een kwart, tot 5.152 exemplaren. Dat is volgens het Duitse moederbedrijf BMW Group voornamelijk te danken aan de lancering van de eerste terreinwagen van het merk.