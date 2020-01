Disney domineert in topjaar bij Nederlandse bioscopen

Disney’s The Lion King was vorig jaar met ruim drie miljoen bezoekers de best bezochte film in Nederland sinds Titanic in 1998 (3,4 miljoen bezoekers). Met rond een miljoen bezoekers volgden Avengers: Endgame, Joker, Frozen 2 en Aladdin.

Dat bleek dinsdag bij de presentatie van de jaarcijfers van FDN (filmdistributeurs) en NVBF (bioscoophouders). Met 38 miljoen bezoekers, een groei van 2,3 miljoen, kijken ze terug op een topjaar dat 348 miljoen euro recette opleverde. Die groei was vooral te danken aan Disney, al pikte ook de Nederlandse film zijn graantje mee met bijna 4,6 miljoen bezoekers, een half miljoen groei.

De gemiddelde prijs van een bioscoopticket steeg met 4,5 procent naar 9,14 euro, wat wordt geweten aan hogere btw en nieuwe, ‘premium’-kijkformaten als VIP-stoelen, 4DX/MX4D (geur, wind en schuddende zetels), Dolby-beeld en ScreenX (270-graden projectie op de zijwanden).

In 2019 streden erg veel films om de buit: er gingen 492 titels uit. Tien jaar geleden waren dat nog 325 films. Ondanks goede voornemens van het Nederlandse Filmfonds om meer budget in minder filmtitels te steken, waren liefst 76 bioscoopfilms van Nederlandse makelij. Het Nederlandse marktaandeel steeg licht naar 11,7 procent. Was begin jaren tien 16 tot 20 procent marktaandeel normaal, sinds 2016 is dat hooguit 12 procent.

Met ruim 400.000 bezoekers was Penoza: The Final Chapter in 2019 de Nederlandse topfilm, gevolgd door de romkoms Verliefd op Cuba en F*ck de Liefde. Klappers als Gooische Vrouwen (ruim twee miljoen kijkers) of zelfs Soof 2 (800.000) ontbraken. Toch ziet FDN-voorzitter Hajo Binsbergen een gouden randje: „Het totale bezoek groeide, dus is er wel een verbreding.”

Vier van de topvijf-films van 2019 komen van Disney, maar Binsbergen relativeert de popcorndominantie. „Het valt juist op dat de grootste groei vorig jaar bij de (kleinere) filmtheaters zat: ruim acht procent. Een halve arthousefilm als Joker eindigde verrassend op de derde plaats.” Het wordt volgens Binsbergen wel „een uitdaging” om dit topjaar in 2020 te evenaren. In de zomer is er concurrentie van het EK voetbal en de Olympische Spelen, Disney’s dochters Marvel en Lucasfilm doen het even rustig aan. „We kijken liever naar de trend over tien jaar. Dan zie je een stijging van het bioscoopbezoek met 35 procent.”