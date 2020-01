Columnist neemt wraak op trollen

Toen De kuthoer werd aangekondigd, leidde de titel online meteen tot rumoer. Katja Herbers lacht. „Ik snap absoluut dat zo’n titel mensen afschrikt”, zegt ze. „Maar hij valt ook op, en past prima bij het onderwerp. Mensen die de titel niet aankunnen, kunnen ze zich vast met mijn personage Femke identificeren. Zij kan dat ook niet aan.”

De 39-jarige actrice speelt in De kuthoer een linkse columniste van wie de stukken – over onder meer Zwarte Piet – veel hatelijke reacties op Twitter en Facebook losmaken. Zij besluit alle agressie en scheldpartijen van de ‘reaguurders’ niet meer te willen negeren en gaat de ergste exemplaren thuis opzoeken om wraak te nemen.

Herbers vond het scenario en de rol direct interessant. „Het onderwerp is niet alleen actueel en schrijnend, ik zag ook veel mogelijkheden tot komedie.” Bovendien had ze direct een klik met de jonge regisseur Ivo van Aart. „Ik zag een prachtige korte film van hem en wist: hij is bijzonder. Ik vond het ook een uitdaging om van Femke, die zich in een soort psychose bevindt, toch een geloofwaardig personage te maken, met wie je als kijker kan meegaan. Dat zijn voor mij de leukste rollen, die op papier lastig zijn.”

Daarnaast heeft de film, onder alle absurde ontwikkelingen, wel een boodschap waar ze zich erg in kan vinden. „Ter voorbereiding op de rol heb ik me in de krochten van Twitter begeven. Je wilt niet weten wat er allemaal boven komt drijven wanneer je als zoekterm ‘kuthoer’ intikt. Er zijn mensen die het soort hate-berichten waar Femke mee te maken krijgt elke dag ventileren tegen alles en iedereen waar ze het niet mee eens zijn. ‘Je bent een pedofiel’, ‘ik ga je dochter verkrachten’, ‘ik weet waar je woont’. Het zijn loze, nergens op gebaseerde kreten, maar ze kunnen in de realiteit wel verregaande gevolgen hebben voor de mensen aan wie ze gericht zijn.”

De actrice noemt als voorbeeld ‘Pizzagate’, het gerucht dat in 2016 online veel werd gedeeld over de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton die vanuit een pizzeria een pedofielennetwerk zou runnen. „Ik kan mij heel goed voorstellen dat je dan op een gegeven moment denkt: ik zou willen dat al die mensen nu gewoon verdwijnen.”

Wraakfantasieën

Zelf zit Herbers wel op Twitter. „Als ik over Trump of het klimaat post, dan zitten er altijd wel een paar gekkies tussen. Maar ik krijg doorgaans leuke reacties. Af en toe ontvang ik via ‘direct message’ een onzedelijk aanzoek. Maar die mensen blokkeer ik dan gewoon; ik moet daar vooral om lachen.”

Overigens moest zij haar eigen grenzen verleggen tijdens de vele geweldsscènes: „Ik ben niet iemand die graag naar geweld in films kijkt. Ook als actrice is mensen afslachten niet iets wat ik voor mijn lol doe. Ik heb zelf geen wraakfantasieën en heb geen enkele neiging tot geweld. Ik moest een zekere gêne overwinnen om in beeld iemand met een laptop de hersens in te slaan. Maar de scènes passen wel in het verhaal. Het is nodig om te laten zien wat de consequenties zijn van de acties van Femke.”

Herbers werkte de afgelopen jaren hard aan een carrière in de VS; met rollen in hitseries als Manhattan, Westworld en nu Evil (net verlengd voor een tweede seizoen) mag zij een van de succesvolste Nederlandse acteurs in het buitenland worden genoemd. „Ik heb altijd een carrière in Amerika geambieerd, er wordt daar zoveel interessants gemaakt. In Amerika wordt doorgaans meer tijd en geld uitgetrokken voor het schrijven van een goed script. In de writers’ room van Evil zitten bijvoorbeeld tien schrijvers; dat levert wat op.”

Maar de actrice vindt het ook fijn om heel bewust af en toe in Nederland een project te blijven draaien. „Het script van Daan Windhorst was goed en ik vind het leuk om hier met jonge makers te werken. Daarnaast heeft draaien in Nederland praktische voordelen. Tijdens het opnemen van een buitenlandse serie, woon ik in het buitenland. Als ik in Nederland werk, kan ik ’s avonds gewoon naar huis.”