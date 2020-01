'Johnson wil feestdag ter ere van de Brexit'

Als het aan premier Boris Johnson ligt, komt er een nationale feestdag ter ere van de Brexit. Details over een dergelijke feestdag op 31 januari zijn door Downing Street niet bekendgemaakt, maar Britse media weten te melden dat de voorbereidingen al in gang zijn. Ook Brexiteer Nigel Farage zou van plan zijn een feest met vuurwerk te geven, voor de deur van Westminster.

In december is een aantal Eurosceptische parlementariërs bovendien een campagne begonnen om Big Ben op de dag van de uittreding te laten luiden. De groep parlementariërs had daartoe dinsdag een motie ingediend, maar deze werd niet geselecteerd voor een stemming.

Ongeveer vijftig Lagerhuisleden, overwegend Conservatieven, willen dat de befaamde klok op 31 januari om 23.00 uur (lokale tijd) te horen zal zijn: het moment waarop het VK de EU officieel verlaat. Als het aan hen ligt, wordt de Brexit-dag opgenomen in de lijst van speciale gelegenheden waarvoor Big Ben wordt geluid. Volgens persbureau Reuters zijn er nog wel andere mogelijkheden voor de groep parlementariërs om het voorstel erdoorheen te krijgen.

De klok van de Elizabeth Tower, die momenteel een renovatie van ongeveer zestig miljoen pond (ongeveer zeventig miljoen euro) ondergaat, is normaal gesproken ieder uur te horen. Maar sinds de renovatie in 2017 begon, is de klok overdag stil. Alleen bij speciale gelegenheden zoals de jaarwisseling, is Big Ben nog te horen. De renovatie is naar verwachting in 2021 afgerond.