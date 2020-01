Brand in parkeergarage Noors vliegveld, vrees voor instorting

Bij een brand in een parkeergarage van het vliegveld van de Noorse stad Stavanger zijn dinsdag meer dan driehonderd auto’s verwoest. Dat melden Noorse media. Het pand is zwaar beschadigd, de brandweer vreest dat de garage zal instorten.

Het vliegverkeer is de rest van de dag platgelegd en een nabijgelegen hotel is geëvacueerd. De luchthaven meldt dat het nog niet bekend is van wie de verwoeste auto’s zijn. Een deel van het dak is volgens Noorse media al ingestort.

De brand ontstond dinsdag rond 15.30 uur in de Kiss & fly-garage en is nog altijd niet onder controle. Volgens de politie lijkt het erop dat één auto vlam vatte, waarna het vuur zich razendsnel verspreidde naar de andere voertuigen in de garage. Op beelden zijn dikke, zwarte rookpluimen boven de parkeergarage te zien. De politie raadt omwonenden aan hun ramen te sluiten.

Parking garage fire at Norway's Stavanger Airport shuts down operations until tomorrow. https://t.co/AWGvbWAya9 pic.twitter.com/dEPn7iGlzf — Breaking Aviation News (@breakingavnews) January 7, 2020

Ruim zestig brandweerlieden zijn bezig de brand te bestrijden. De brandweer heeft bovendien een kazerne in Oslo gevraagd om een soort blusrobot, die het pand binnen kan rijden zonder dat brandweermannen of -vrouwen hun leven hoeven te wagen.

Het vliegveld van Stavanger ligt in de gemeente Sola in het zuid-westen van Noorwegen.