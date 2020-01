Bosbranden in Australië: verbrande koala’s en zwartgeblakerde bomen

De bosbranden die nu al tijden woeden in het zuidoosten van Australië zorgen voor een ecologische catastrofe. Honderden miljoenen dieren zijn waarschijnlijk al om het leven gekomen. Kangaroo Island, de 'kleine ark van Noach' genoemd omdat het een veilig onderkomen is voor veel bedreigde diersoorten, is voor een derde afgebrand. Overal liggen de kadavers van verbrande dieren.