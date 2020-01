Aandeelhouders Just Eat moeten kiezen: zekerheid of toekomstdroom

Bob van Dijk noemde het een „voortreffelijk aanbod”. Een „eerlijke” prijs, en veel meer zekerheid dan bij het risicovolle bod van Takeaway.com. Volgens topman Van Dijk is het voorstel van zijn investeringsmaatschappij Prosus „superieur” aan dat van zijn Nederlandse concurrent. Prosus is daarom zonder twijfel „de juiste eigenaar” voor de Britse maaltijdbezorger Just Eat, vindt hij.

Jitse Groen toonde zich minstens zo zelfverzekerd: zijn Takeaway.com is de „ideale partner” voor Just Eat. Bij hem worden de aandeelhouders van het Britse bedrijf niet uitgekocht, maar mede-eigenaar in misschien wel dé bezorgkampioen van de toekomst. Het bod van Prosus is vooral een „zeer opportunistische” uitkooppoging, meent topman Groen. En een „bespottelijk bod”, bovendien.

De keuze is nu aan de aandeelhouders van Just Eat – bij wie krijgen zíj het beste gevoel? Vallen ze voor de zekerheid van Prosus, of kiezen ze voor de veelbelovende toekomstdroom van Takeaway-topman Jitse Groen? Uiterlijk vrijdag 14.00 uur moeten ze hun keuze hebben gemaakt. Dan verloopt de deadline voor het aanbieden van hun aandelen. Wie meer dan 50 procent van de stukken binnenhaalt, wint.

Het is een paringsdans die al maanden gaande is. Afgelopen zomer kondigde Takeaway, in Nederland actief als Thuisbezorgd.nl, aan met Just Eat te willen fuseren. Door de krachten te bundelen zouden het Amsterdamse bedrijf (240 miljoen euro omzet, 1.100 werknemers) en zijn Britse tegenhanger (omgerekend 860 miljoen euro omzet, 3.300 werknemers) een van de wereldleiders in maaltijdbezorging worden. Samen zouden ze marktleider worden in vijftien vooral Europese landen.

Bij bezorgbedrijven draait het maar om één ding: de grootste worden in een land. Daarom willen Takeaway en Just Eat nu graag samen verder.

De bestuurders van beide bedrijven spraken in hun fusiegesprekken af alles eerlijk te verdelen. Ieder kreeg ongeveer de helft van de topfuncties. Omdat Just Eat op dat moment iets meer waard was, kregen de aandeelhouders van dat bedrijf wel een iets grotere hap uit het toekomstige fusiebedrijf: 52 procent. Daarmee werden hun aandelen gewaardeerd op 7,31 pond (8,62 euro).

Dreiging uit andere hoek

Aanvankelijk leek vooral mededingingsbezwaren het plan te kunnen verstoren. Zouden toezichthouders akkoord gaan met één dusdanig machtige speler? Maar halverwege oktober bleek de dreiging uit een andere hoek te komen, toen bij Just Eat een tweede bod werd neergelegd. Ditmaal van techinvesteerder Prosus, ontstaan in Kaapstad, genoteerd aan de beurs in Amsterdam.

Het was een ongewenste bieding, liet Just Eat weten. Prosus had in de weken ervoor in gesprekken met het Britse bedrijf verschillende bedragen laten vallen, maar telkens had Just Eat die voorstellen afgewezen. Voor Prosus-topman Bob van Dijk was dat aanleiding om zich rechtstreeks tot de aandeelhouders te richten en een openbare bieding te doen: 7,10 pond per aandeel.

De twee voorstellen verschilden nadrukkelijk van elkaar. Takeaway is uit op een fusie, Prosus streeft naar een overname. De investeerder betaalt zijn bod ook niet in aandelen, maar in contanten. Dat geeft aandeelhouders meer zekerheid, benadrukte Van Dijk herhaaldelijk. Want het aandeel Takeaway was inmiddels weggezakt, waardoor dat bod nog maar 5,94 pond waard was.

In september vorig jaar ging Prosus in Amsterdam naar de beurs. Lees ook: dit profiel van de beursnieuweling die zwaar leunt op zijn Chinese goudmijn

Ook Prosus ziet mogelijkheden om bezorggigant te worden, legde Van Dijk uit. De investeerder heeft al aanzienlijke belangen in maaltijdbezorgers iFood (Brazilië), Swiggy (India) en Delivery Hero (internationaal). De kennis die daar is opgedaan wil Prosus gebruiken om Just Eat uit te bouwen tot een bezorger van wereldformaat.

Voorstel resoluut van de hand

Zowel prooi als fusiepartner wezen dat voorstel resoluut van de hand. De top van Just Eat benadrukte meermaals dat de voorkeur uitging naar een fusie met Takeaway. De Nederlanders bleven intussen herhalen dat hun voorstel ronduit het beste was. Natuurlijk, de prijs lag nu lager dan die van Prosus, maar dat extraatje verbleekte bij de stormachtige groei die voor het fusiebedrijf in het verschiet lag.

Niet iedereen was het daarmee eens. Twee grote aandeelhouders in Just Eat, investeerders Eminence Capital en Aberdeen Standard, kondigden afgelopen najaar aan dat ze het voorstel van Takeaway niet goed genoeg vonden en zouden afwijzen. Toch was het niet Jitse Groen, maar Prosus die begin december het bod verhoogde, naar 7,40 pond. Ruim boven de prijs van Takeaway.

De week voor Kerst volgde een nieuwe verhoging, tot 8 pond per aandeel. Het was het allerlaatste aanbod, waarschuwde Prosus-topman Van Dijk. Nog geen tien minuten later reageerde ook Takeaway met een fors verbeterd voorstel. Aandeelhouders van Just Eat kregen nu 57,5 procent in het fusiebedrijf. Omgerekend 9,16 pond per aandeel.

Zo royaal als toen is de prijs inmiddels niet meer. Meteen na het nieuwe bod kelderde de koers van Takeaway met 10 procent. Maar halverwege de beslissende week is het voorstel van het bezorgplatform – ruim 8,60 pond – nog altijd aanzienlijk meer waard dan het overnamebod van Prosus.

Bij die laatste bieding zei Takeaway dat medio december al 46 procent van de aandeelhouders in Just Eat zich achter hun voorstel had geschaard. Maar of beleggers die zeggen dat ze je steunen ook daadwerkelijk hun aandelen inleveren is altijd nog maar te bezien. Op het laatste moment kunnen ze alsnog anders besluiten.

Jitse Groen bedacht Thuisbezorgd twintig jaar geleden, toen hij honger had maar nergens online Chinees kon bestellen. Lees ook dit profiel: Van 11 bestellingen naar 94 miljoen

Verschillende aandeelhouders hebben echter nu ook in het openbaar toegezegd te kiezen voor Takeaway. Een van hen is het Britse Cat Rock Capital met een belang van 2,6 procent, dat een fusie tussen beide bedrijven al langer aanmoedigde. Ook de grootste aandeelhouder van Just Eat, STM Fidecs met 13,4 procent, steunt nu het bod van Takeaway.

Struikelblokken

Zelfs investeerders Eminence (4,1 procent) en Aberdeen Standard (4,8 procent), eerder nog struikelblokken, lieten onlangs weten overstag te zijn. Zij blijven liever actief in de groeiende bezorgmarkt dan dat ze nu hun winst pakken en weglopen, zei die laatste partij in The Daily Telegraph. Persbureau Bloomberg berichtte eerder deze week dat Takeaway de gehoopte 50 procent van de aandelen al binnen heeft. Een woordvoerder van het bedrijf wil daar niet op reageren.

Met de eindstreep in zicht lijkt Takeaway dus de beste uitgangspositie te hebben. Wel moet het Nederlandse bedrijf ook nog de steun van de eigen aandeelhouders krijgen. Ook die moeten nog deze week beslissen, op een speciaal ingelaste aandeelhoudersvergadering donderdagmiddag.