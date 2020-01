Libanon

De bijzondere relatie tussen de VS en Israël is een belangrijke factor in het Amerikaanse beleid ten opzichte van Iran. Israël beschouwt Iran als een existentiële bedreiging. Het krijgt jaarlijks gemiddeld 1,8 miljard dollar militaire steun van de VS.

Het regime van Bashar al-Assad dankt zijn voortbestaan aan de steun van Rusland, Iran en het Libanese Hezbollah. Soleimani was een spilfiguur in de Iraanse steun aan Assad, en wordt daarom verguisd door de Syriërs van de oppositie. Iran kan door Soleimani’s dood aan invloed inboeten omdat het in Syrië ook moet opboksen tegen de Russische invloed. De VS hebben amper nog invloed in Syrië. De Syrische Koerden waren Amerika’s voornaamste bondgenoot in de strijd tegen IS. Maar sinds president Trump vorig jaar de terugtrekking van de VS-soldaten uit noordoost-Syrië beval, is de Amerikaanse invloed daar minimaal geworden. De VS steunden aanvankelijk ook de gewapende oppositie tegen het Assad-regime maar zij hebben er al lang de handen van afgetrokken. De laatste jaren primeerde voor Washington de strijd tegen IS.

Reeds voor de dood van Soleimani was Irak verdeeld tussen de VS en Iran. Het was altijd de uitdaging voor Iraakse premiers om beide tot vriend te houden. Door Soleimani’s dood is dat praktisch onmogelijk geworden. Het sjiitische kamp heeft zondag in het parlement een resolutie laten goedkeuren die het vertrek van de Amerikaanse troepen vraagt, maar de resolutie is niet bindend. De soennitische en Koerdische parlementsleden hebben de stemming geboycot.

De meeste Golfstaten zitten in het Amerikaans-Saoedische kamp. Zij zijn beducht voor de toenemende Iraanse invloed in de regio, en rekenen op de VS om die invloed in te dammen. De enige uitzondering is Qatar, dat een buitenmaatse rol heeft gespeeld in de Arabische revoluties, met name door zijn steun voor de Moslimbroederschap. Door de Saoedische blokkade tegen Qatar heeft het Golfstaatje de betrekkingen met Iran aangehaald. Qatar en Iran beheren ook samen het grootste aardgasveld ter wereld.

In het armste land van de Arabische wereld woedt al jaren een oorlog tussen Saoedi-Arabië, dat oud-president Hadi opnieuw aan de macht wil brengen, en de Houthi-rebellen. Volgens Riad worden de Houthi’s gesteund door Iran, maar zowel de Houthi’s als Iran spreken dat tegen. De oorlog in Jemen heeft vooral rampzalige gevolgen gehad voor de burgerbevolking.