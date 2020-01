Welkom in een nieuw Trumpblog

Bolton wil toch getuigen in afzettingsprocedure Trump

De voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton zegt alsnog bereid te zijn om een getuigenis af te leggen in de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Dat laat hij maandag weten in een verklaring. Eerder weigerde de 71-jarige Republikein dit nog.

Bolton liet in november weten dat hij alleen wilde getuigen als hij hiertoe gedwongen zou worden door een rechtelijk bevel. Hij schrijft nu dat hij heeft getwijfeld tussen zijn plicht als burger en oud-veiligheidsadviseur, maar dat hij na lang overwegen toch bereid is om te komen getuigen als de Senaat hem dagvaardt.

Dat lijkt zo goed als zeker te gaan gebeuren. Bolton wordt gezien als een mogelijk doorslaggevende getuige gezien zijn specifieke kennis van gesprekken en acties van de president met betrekking tot Oekraïne, schrijft The New York Times. De afzettingsprocedure onderzoekt of Trump dat land onder druk heeft gezet om zijn politieke rivaal Joe Biden te onderzoeken.

Bolton vertrok afgelopen september als hoogste veiligheidsadviseur van de VS. De precieze reden daarvan werd direct betwitst: de president beweerde dat hij en andere regeringsleden het oneens waren met veel van Boltons adviezen, waarop Trump hem verzocht om op te stappen. Bolton zelf zegt dat hij een dag eerder uit eigen beweging opstapte. Zijn opvolger werd Charles Kupperman, de vierde nationale veiligheidsadviseur sinds Trump begin 2017 president werd.