Vuurwerk en verhuftering

Het is dezer dagen heerlijk pijlen afschieten (excusez le woordspeling) op de VVD, maar hoe staan de andere politieke partijen tegenover het vuurwerkverbod dat GroenLinks en de Partij voor de Dieren bepleiten? De PvdA bijvoorbeeld, heeft die al een ferm standpunt ingenomen?

Ik probeerde het na te gaan bij mijn vrouw, doorgaans welingelicht en kritisch partijlid, maar die gaf even niet thuis. Niet erg, want op de website van de PvdA vond ik een pijnlijk duidelijk standpunt. Namelijk net als de VVD tégen een algeheel vuurwerkverbod. Citaat: „Zo’n verbod zal juist leiden tot een toename van illegaal vuurwerk. (…) Een simpel verbod is in onze ogen niet toereikend. We hebben een veelzijdige aanpak nodig, met harde en zachte maatregelen en met lokaal maatwerk.”

„Slappe hap dus”, zei ik, „lokaal maatwerk en zo. Dan is GroenLinks duidelijker. Jesse Klaver wil ál het consumentenvuurwerk verbieden, behalve het ‘heel lichte kindervuurwerk’.” Dat was ze gelukkig met mij – en met Klaver – eens; Lodewijk Asscher is gewaarschuwd.

Nu zou het me van mijn vrouw wel erg zijn tegengevallen als ze de officiële partijlijn in dezen zou hebben gesteund. Per slot van rekening zijn wij al sinds jaar en dag gezamenlijk voorstander van een algeheel vuurwerkverbod; ik heb er menige column over geschreven.

Enig eigenbelang was ons daarbij niet vreemd, dat moet ik toegeven. Wij hadden al die jaren katten die zó bang werden van vuurwerk dat we ze op Oudejaarsavond niet alleen durfden te laten. Zo’n kat verdween al bij de eerste knal naar het achterste deel van de klerenkast op de slaapkamer en kwam pas tevoorschijn als de kruitdampen buiten waren opgetrokken en de kanonnen zwegen. Op de recente Oudejaarsavond konden wij eindelijk weer eens bij vrienden op bezoek, omdat onze laatste poes inmiddels de eeuwige rust heeft gevonden die wij haar niet konden bieden.

Maar ook zonder kat houden wij vast aan een vuurwerkverbod. Want wie gaat er omstreeks middernacht nog graag de straat op om zijn buren een gelukkig nieuwjaar te wensen? Ooit weleens geprobeerd de binnenstad van Amsterdam op dat uur te doorkruisen? Wij kregen eens vrienden op bezoek die zich in Syrisch oorlogsgebied hadden gewaand.

Zelfs bij de VVD begint nu enige onrust te ontstaan over het vuurwerkstandpunt van de partij. Coryfee Johan Remkes liet er zondag in Buitenhof geen misverstand over ontstaan: hij is tegen „knalvuurwerk en vuurwerkpijlen”. Hij toonde zich wel voorstander van siervuurwerk mits „de nieuwe lijn handhaafbaar is”.

Remkes beklemtoonde dat niet alleen het vuurwerk moet worden bestreden, maar ook „de normvervaging en verhuftering” bij het publiek. Hij wil de ouders van rellende kinderen op hun verantwoordelijkheid aanspreken, maar wat als die ouders zelf ook wel van een hufterig relletje houden? Het zijn heus niet alleen kinderen die de politie, de brandweer en het ambulancepersoneel belagen.

Een Volkskrant-redacteur gaf zaterdag in alle ernst vooral de babyboomers de schuld van die verhuftering. Ik moest er eerst hartelijk om lachen totdat ik opeens dé oplossing van de Nederlandse problemen voor me zag: alle babyboomers in Scheveningen op de brandstapel en dan de hens erin. Oké, boomers, eigen schuld.

