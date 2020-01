VS sturen extra troepen naar aangevallen militaire basis Kenia

Het Amerikaanse leger heeft maandag extra strijdkrachten naar Kenia gestuurd na de aanslag van terreurgroep Al-Shabaab op een militair vliegveld in Manda Bay afgelopen zondag. Dat meldt Africa Command, de tak van het Amerikaanse leger die militaire operaties in Afrika coördineert. Bij die aanval kwamen drie Amerikanen om het leven.

Volgens Africa Command gaat het om „gevechtsklare en snel inzetbare strijdkrachten” die onderdeel zijn van de zogeheten East Africa Response Force (EARF). Een aantal wordt niet genoemd in de verklaring, maar volgens anonieme bronnen van persbureau Reuters zijn er zo’n vijftig extra militairen naar Manda Bay gezonden. Op de militaire basis, die door zowel het Keniaanse als het Amerikaanse leger gebruikt wordt, waren op het moment van de aanval een kleine 150 personeelsleden van de Amerikaanse Defensie aanwezig, onder wie een onbekend aantal militairen.

De Amerikanen benadrukken dat er geen verband is tussen de aanval van Al-Shabaab in Kenia en de opgelopen spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. Hierover werd sinds gisteren gespeculeerd, maar dat wordt nu voor het eerst publiekelijk weersproken in de verklaring van Africa Command. Afgelopen vrijdag werd de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven gebracht door een Amerikaanse drone-aanval in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Sindsdien worden er over en weer dreigementen geuit tussen beide landen.