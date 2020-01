Vorig jaar flink minder vrachtvervoer via Schiphol

Schiphol heeft in 2019 aanzienlijk minder vracht verwerkt dan het jaar ervoor. Er kwam bijna 1,6 miljoen ton aan goederen door de luchthaven, een afname van 9 procent. Dat heeft Schiphol maandag bekendgemaakt. Het is de grootste daling in vrachtvolume op Schiphol sinds de economische crisis tien jaar geleden. Intussen bleef het aantal passagiers dat via Schiphol reisde min of meer gelijk.

Topman van Schiphol Dick Benschop noemt het dalende vrachtvolume een „kritische” situatie. 2019 was het tweede jaar op rij waarin het vliegveld minder vracht te verwerken kreeg. Een jaar eerder bedroeg de daling nog 3 procent.

Het vrachtvervoer via Schiphol heeft het met name moeilijk doordat er op de luchthaven minder plek is voor vrachtvliegtuigen. Het aantal vliegbewegingen zat in 2019, net als de voorgaande jaren, tegen de bovengrens van 500.000 aan. De schaarse plekken die beschikbaar waren, gingen vaker naar passagiersvluchten. Die vliegen in veel hogere mate dan vrachtvluchten volgens een vast, regelmatig schema - een belangrijke eis bij de verdeling van slots op het vliegveld.

Passagiersgroei afgevlakt

71,7 miljoen passagiers vertrokken vorig jaar via Schiphol of arriveerden er. In vergelijking met 2018 is dat een stijging van 1 procent. Het laat het effect zien dat het vluchtenplafond ook op de passagierssector heeft: een paar jaar geleden groeide het aantal reizigers nog met bijna 10 procent, nu is die beweging vrijwel afgevlakt.

Het maximaal aantal vliegbewegingen - opstijgende en landende vluchten - staat nog tot en met dit jaar op 500.000. Vorig jaar besloot het kabinet dat de luchthaven daarna voorzichtig door mag groeien, tot maximaal 540.000 vliegbewegingen. Voorwaarde daarbij is wel dat de overlast voor omwonenden meetbaar afneemt.