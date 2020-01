Voormalig bisschop van Lübeck zat bij Waffen-SS

Oud-bisschop Ulrich Wilckens van de Noord-Duitse havenstad Lübeck is tijdens de Tweede Wereldoorlog lid geweest van de Waffen-SS, de gewapende tak van de paramilitaire nazi-organisatie SS. Dat heeft hij als 91-jarige bekendgemaakt in zijn memoires, meldt het Duitse persbureau DPA maandag.

Wilckens meldde zich in 1943 als 15-jarige aan bij de Waffen-SS. Hij deed dat naar eigen zeggen om zijn vader, een vroeg lid van nazipartij NSDAP en aanhanger van Adolf Hitler, een plezier te doen. Ook zou hij de eer van zijn school hebben willen redden door zich als enige leerling aan te melden na een lezing door een SS-officier. Maar omdat hij een Joodse overgrootmoeder had mocht hij volgens de nazi-ideologie eigenlijk niet worden toegelaten.

In 1944, zo beschrijft Wilckens in zijn boek, werd hij bij een gevechtsoefening in een geul overreden door een tank. Hij bleef ongedeerd, maar omschrijft het voorval als het moment van bekering. Kort daarna zou hij besloten hebben om theologie te studeren. Later werd hij zelf theologiedocent in Hamburg en bracht hij een welbekende vertaling van het Nieuwe Testament uit.

Conservatieve vleugel

De evangelische bisschop stond tussen 1981 en 1991 aan het hoofd van het bisdom Holstein-Lübeck. Volgens de Duitse krant Die Welt behoorde Wilckens tot de conservatieve vleugel van de kerk en uitte hij meermaals kritiek op het plegen van abortus en het homohuwelijk.

De Waffen-SS had leden uit verschillende landen, waaronder Nederland. In maart 2019 bleek dat vijf Nederlanders die in de Tweede Wereldoorlog in de Waffen-SS hadden gediend en gewond zijn geraakt, nog pensioen krijgen uit Duitsland. In Duitsland duiken geregeld bekentenissen op van mensen met een naziverleden, zoals die van de prominente schrijver Günter Grass, wiens bekentenis in 2006 veel stof deed opwaaien.