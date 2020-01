Vijf jaar na ‘Charlie Hebdo’ groeit druk op Franse pers

Het is stil in de Rue Nicolas-Appert, een smalle straat in hartje Parijs. Vanaf een anonieme, hoge gevel in geel stucwerk grijnzen elf gezichten de spaarzame voorbijgangers toe. Boven hun hoofden prijkt de gevleugelde tekst JeSuisCharlie. Eronder een citaat van striptekenaar Charb, toenmalig hoofdredacteur van weekblad Charlie Hebdo, eindigend met: „Ik sterf liever rechtop, dan te leven op mijn knieën”.

Stéphane ‘Charb’ Charbonnier was een van de elf journalisten van het satirische blad die hier op 7 januari 2015 op de redactie werden vermoord. Gedood door de kogelregen uit de kalasjnikovs van de geradicaliseerde pizzabezorger Chérif Kouachi en diens broer Saïd. Zij handelden uit woede over satirische afbeeldingen van de profeet Mohamed.

De stilte rond het redactielokaal is schijn. Vijf jaar na de terreurdaad stromen de bedreigingen op de redactie van Charlie Hebdo nog dagelijks binnen. Op 31 december publiceerde het blad een macabere bloemlezing. Een open doodskist met de tekst: „Het nieuwe redactielokaal van Charlie Hebdo in 2020”. Een plaatje van wapens met het advies deze „op uzelf te richten voor maximaal effect”. Een voorspelling van een nieuwe, dodelijke aanslag „over uiterlijk 1 maand”.

Haatberichten vormen dagelijkse realiteit voor het blad dat wereldwijd bekendstaat om zijn provocerende cartoons over religie en politiek.

De uit Parijs afkomstige broers Kouachi pleegden hun terreurdaad uit woede over spotprenten van de profeet Mohammed in Charlie Hebdo. Na een drie dagen durende achtervolging en een gijzelactie, werden de twee door de politie gedood. De aanslag was deel van een reeks terreurdaden waarbij in totaal 17 mensen werden gedood. Het proces tegen 14 nog levende verdachten begint in april.

In juli nog veroordeelde een Parijse rechtbank de 20-jarige Sami B. tot vier maanden cel, werkstraf en schadevergoeding voor doodsbedreigingen van voormalig Charlie Hebdo-journalist en islamcriticus Zineb El Rhazoui. In 2017 ontving de redactie zulke ernstige bedreigingen – naar aanleiding van een cartoon van de omstreden islamfilosoof Tariq Ramadan – dat de politie een onderzoek begon. Maar niet alleen uit islamitische hoek krijgt het blad kritiek.

Deze dinsdag verschijnt de eerste editie van 2020. Vervroegd, om samen te vallen met de dag van de aanslag en deze op eigen wijze te gedenken. Want Charlie Hebdo zou zijn reputatie als vlijmscherp medium niet waarmaken als het niet ook een boodschap de wereld in te slingeren heeft.

Het nummer is gewijd aan de „nieuwe vormen van censuur” waar de krant tegen strijdt. „We hebben universiteiten conferenties zien afgelasten, theaterstukken werden geboycot, talloze pogingen om afwijkende teksten van sociale media te weren (…) Het is verbazingwekkend te zien dat er zo veel verlangen is naar censuur”, zei hoofdredacteur Laurent ‘Riss’ Sourisseau afgelopen week tegen dagblad Ouest-France. Hij werd tijdens de schietpartij in zijn schouder geraakt. Oud-medewerker Patrick Pelloux stelde dat in Frankrijk inmiddels „een vorm van zelfcensuur” heerst rond de (politieke) islam. In een column naar aanleiding van de Dag van de Persvrijheid in mei, riep Sourisseau journalisten wereldwijd op niet toe te geven aan druk in het gepolariseerde politieke debat. „Journalisten moeten vrij zijn hun opinies te uiten. Zeker wanneer hun overtuigingen tegen de heersende machten ingaan”.

De krant is niet de enige met zorgen over de persvrijheid in Frankrijk. De gespannen verhoudingen liggen niet alleen in religieuze hoek. In zijn laatste index plaatste Reporters Without Borders (RSF) het land op een 32ste plaats op de wereldranglijst; de in Parijs gevestigde organisatie signaleerde in 2019 „ongekend geweld” en een „gevaarlijke toename” van het aantal aanvallen tegen journalisten. Dat hangt volgens RSF niet zozeer samen met religie, als met de ‘gele hesjes’-beweging. De Franse oorlogsfotograaf Véronique de Viguerie die de demonstraties versloeg, stond verbaasd over het geweld van zowel politie als demonstranten. „We krijgen het gevoel de zondebok te zijn van al deze mensen”, zei ze tegen Radio France Inter.

Uit journalistieke hoek klinkt ook kritiek op het beleid van president Emmanuel Macron, dat er volgens sommigen op gericht is journalisten de mond te snoeren. Afgelopen jaar verhoorde de Franse geheime dienst journalisten van het Franse onderzoeksplatform Disclosure na onthullingen over de inzet van Franse wapens in de oorlog in Jemen.

Acht andere journalisten, onder wie een directeur van Le Monde, werden gehoord wegens vergelijkbare berichtgeving. RSF sprak naar aanleiding van de incidenten van een „aanval op onderzoeksjournalistiek” door de geheime dienst.

De cartoonisten aan de Rue Nicolas-Appert tekenden sinds 2015 stug door, maar de moordpartij heeft een diep trauma geslagen dat ze verwerkten in memoires. „De eerste jaren hebben we ons opgesloten en durfden we de interactie met het publiek niet altijd aan”, zei Sourisseau onlangs in een interview. „Uit veiligheidsoverwegingen, maar zelf waren we er misschien ook nog niet klaar voor.” Net als verschillende andere collega’s vatte hij zijn trauma in een boek: ‘Eén minuut en 49 seconden’ dat zijn naam ontleent aan het tijdsbestek van de aanslag. Hij droeg het op aan de „onschuldigen, levenden, doden of gekken”. Op de omslag een van angst opengesperd paardenoog.