Tweesterrenkok moet pop-uprestaurant sluiten

Chef-kok Hans van Wolde moet zijn pop-uprestaurant De Brute Tafel in Maastricht per direct sluiten. Dat heeft de rechter maandag in kort geding bepaald. Collega-chef-kok Servais Tielman had de zaak aangespannen. Hij vond dat het pop-uprestaurant, dat alleen op zaterdag open is, te dicht bij zijn eigen restaurant zat en dat dit oneerlijke concurrentie vormde. De rechter gaf hem daarin gelijk.

Daarnaast eiste Tielman 400.000 euro van Van Wolde, wegens tekortkomingen in het pand van de zaak die hij eerder van Van Wolde had overgenomen. Daar deed de rechter geen uitspraak over.

Tielman (39) is de voormalige souschef van Van Wolde en nam vorig jaar diens tweesterrenrestaurant Beluga Loves You over in de Limburgse hoofdstad voor 1,7 miljoen euro (voornamelijk goodwill, want het pand is gehuurd). Na vertrek van Van Wolde (52) halverwege 2019 werd Tielman vrijwel direct geconfronteerd met ernstige lekkages en een geregeld haperende stroomvoorziening. Tekortkomingen waarover hij naar eigen zeggen niet was geïnformeerd.

Herstelwerk

Het kort geding diende op 19 december. De rechter stelde toen zijn eindoordeel nog even uit om de twee chef-koks extra tijd te geven om er samen uit te komen. Dat lukte niet, bleek tijdens de voortzetting van het kort geding op Oudjaarsdag.

Over het geëiste bedrag deed de rechter geen uitspraak, omdat hij uit de stukken niet kon opmaken hoeveel de herstelwerkzaamheden zouden gaan kosten. Dat betreurt de advocaat van Tielman. „Nu die er niet is gekomen, beginnen we een bodemprocedure. In een nieuw kort geding kunnen we dan opnieuw een voorschot eisen.”

Van Woldes advocaat Gijsen was maandagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.