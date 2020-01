Trainingsmissie Noord-Irak ook stilgelegd

Nederlandse trainingsmissie in Noord-Irak opgeschort

De Nederlandse trainingsmissie in het noorden van Irak is tijdelijk stilgelegd. Dat bevestigt het ministerie van Defensie maandag. Het besluit volgt op de opgelopen spanningen in de regio na de aanval op de Iraanse generaal-majoor Qassem Soleimani vrijdag.

De Nederlandse krijgsmacht is aanwezig in Noord-Irak als onderdeel van de door de VS geleide internationale coalitie in de strijd tegen terreurgroep Islamitische Staat. De coalitie besloot zondag de trainingsmissies stil te leggen omdat daarvoor nog onvoldoende capaciteit over zou zijn nu de coalitiebases in het land zwaarder bewaakt moeten worden uit angst voor represailles.

In de noordelijke stad Erbil zijn zo'n veertig Nederlandse militairen aanwezig, zij geven training aan Koerdische strijdkrachten. De trainingsmissie in hoofdstad Bagdad was al eerder gestaakt, daar waren drie tot twaalf Nederlandse commandotroepen actief die Iraakse troepen trainen.

In mei vorig jaar werd de missie in Irak ook al tijdelijk opgeschort vanwege internationale spanningen. Het personeel werd destijds niet teruggehaald. Vooralsnog is Defensie nu nog niet van plan militairen uit de regio terug te halen. De Nederlandse inzet in Irak duurt tot 2021.

Nederland besloot al eerder om een marineschip naar de Perzische Golf te sturen, als onderdeel van een door Frankrijk geleide missie om de vaarroutes in de regio veilig te houden. Aan de tijdlijn van die missie verandert voorlopig niets, maakte Defensie vrijdag bekend. De fregat vertrekt eind januari.