Slim verkeerslicht loopt vertraging op

De invoering van intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), die onder meer hulpdiensten automatisch prioriteit geven op drukke kruispunten, ligt ruim twee jaar achter op schema. In 2017 hadden in Nederland 795 van die slimme verkeerslichten moeten staan. Nu werken er ongeveer 350.

De slimme verkeerslichten maken deel uit van het project Talking Traffic: live verkeersdata van weggebruikers worden via apps als Flitsmeister verzameld om de doorstroming op kruispunten te verbeteren. Een van de functies van het systeem is dat nood- en hulpdiensten prioriteit krijgen bij intelligente verkeerslichten.

Overheid en bedrijfsleven staken in 2016 90 miljoen euro in het Talking Traffic-project. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt 45 miljoen euro.

Volgens Marcel Westerman, coördinator van Talking Traffic, zijn de technische haperingen grotendeels achter de rug en zorgen op dit moment organisatorische problemen voor vertraging in grote steden als Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam.

De ambtelijke afdelingen die over verkeerslichten gaan hebben tijd nodig zich de nieuwe ontwikkelingen eigen te maken, zegt Westerman. „In kleinere gemeenten, waar de invoering is uitbesteed aan externe experts, gaat het veel sneller.” Deventer had afgelopen zomer de primeur van de eerste iVRI.

De 795 kruispunten zijn destijds zo geselecteerd dat ze doorgaande wegen, waar vaak hulpdiensten rijden, snel vrij kunnen maken. Om voorrang te verlenen aan hulpdiensten moest de technologie in alle gemeenten op dezelfde manier werken – dat vergde tijd. Bovendien zijn de slimme verkeerslichten met internet verbonden en dat stelt extra eisen aan veiligheid en privacy.

Volgens Westerman zijn alle 795 iVRI’s wel ingepland door de betrokken gemeenten. Hij verwacht dat de doelstelling aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 alsnog gehaald wordt.

De provincies Noord-Brabant en Noord-Holland maken ook meer haast met het vernieuwen van kruispunten. Het is de bedoeling dat er tot 2023 nog minstens duizend iVRI’s bijkomen.

Nederland telt ruim vijfduizend verkeersregelinstallaties. Een regulier kruispunt ‘upgraden’ kost 5.000 à 8.000 euro. Gemeenten vervangen zo’n 10 procent van de verkeerslichten per jaar. Ze worden doorgaans binnen vijftien jaar afgeschreven.