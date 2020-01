Schaatser Michel Mulder zet punt achter loopbaan

Michel Mulder beëindigt zijn schaatscarrière. De olympisch kampioen op de 500 meter van 2014 voelt niet meer „het vuur diep van binnen om de allerbeste te zijn”, zegt hij maandag tegen de NOS. Mulder blijft dit seizoen nog wel bij zijn ploeg Team Reggeborgh, maar aan wedstrijden zal hij niet meer meedoen.

De afgelopen jaren won Mulder nog maar weinig wedstrijden, wat hem deed twijfelen aan zijn motivatie. „Ik heb vaker nagedacht: wil ik dit nog?”, aldus de 33-jarige sporter. „Ik zie mezelf niet zomaar weer olympisch kampioen of wereldkampioen worden. En dat ben ik toch wel geweest.”

Mulder was op de Spelen van Sotsji in 2014 de eerste Nederland ooit die op de olympische 500 meter het goud won. Hij pakte de winst toen met slechts één honderdste van een seconde voorsprong op landgenoot Jan Smeekens. Mulders tweelingbroer Ronald werd derde. In Sotsji won Michel Mulder ook brons op de 1.000 meter. Hij kon zijn olympische titel vier jaar later in Pyeongchang niet verdedigen, omdat hij zich niet wist te kwalificeren.

Lees ook dit stuk over de schaatsbroers Mulder: God gaf ons dit talent

Wereldkampioen

Op de erelijst van Mulder staan ook eindoverwinningen op het WK sprint, in 2013 en 2014. Daarnaast behaalde hij twee keer het zilver op de 500 meter bij de WK afstanden (2012 en 2015). Ook werd Mulder in 2013 Nederlands kampioen op de 500 meter en won hij drie wereldbekerwedstrijden op de kortste sprintafstand. Mulder was niet alleen actief als schaatser, maar ook als inline-skater. In die sport was hij ook succesvol. Hij werd onder meer twee keer wereldkampioen.

Dit jaar presteerde Mulder vooralsnog teleurstellend. Op de NK afstanden vorige maand eindigde hij als negende op de 500 meter, waardoor hij zich niet plaatste voor grote toernooien als de EK en WK afstanden.