Januari, dus met goede voornemens weer de bootcamples in. De eerste les overleefd. Terwijl de instructrice met haar rug naar ons toe de stretchoefeningen voordoet, geeft ze ons wat voedingstips mee: „Als je zo thuis komt, neem je lekker een banaantje, of een mueslibolletje.” Iemand in de achterhoede mompelt: „Of een roze koek.” Onder uitroep van een geschokte „Oh” draait de instructrice zich met een ruk om. Om vervolgens instemmend te verzuchten: „Die zijn lekker.”

