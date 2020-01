Rotterdams PvdA-raadslid bekent verzekeringsfraude

Het Rotterdamse gemeenteraadslid Kevin van Eikeren (PvdA) bevestigt dat hij voor duizenden euro’s verzekeringsfraude heeft gepleegd. Het gaat om valse claims voor ongeveer 10.350 euro tussen maart 2016 en juli 2018, volgens de dagvaarding van justitie. Van Eikeren (33) moet woensdag voor de rechter verschijnen en beraadt zich op zijn politieke positie, zegt hij.

Na berichtgeving door RTV Rijnmond heeft het PvdA-raadslid maandagochtend „als de bliksem” zijn fractie, het college en zijn werk ingelicht, vertelt hij desgevraagd aan de telefoon. De coalitiepartij (5 zetels) komt later op maandag bijeen om de situatie te bespreken. Van Eikeren, in het dagelijks leven communicatieadviseur bij een woningcorporatie: „Ik denk zelf ook aan het opgeven van mijn zetel, want hoe geloofwaardig ben je nog als publiek figuur als je zoiets hebt gedaan?”

Van Eikeren, beëdigd in maart 2018, heeft de portefeuille veiligheid, bestuur, grote projecten en samenleving. Hij staat bekend als een linkse sociaal-democraat en als een felle debater in de raad. „Gelijkheid en rechtvaardigheid” zijn zijn belangrijkste drijfveren, staat op de site van de lokale partij. Voor zijn raadslidmaatschap werkte hij als fractiemedewerker bij de PvdA.

Acht valse claims

Volgens de dagvaarding heeft het PvdA-raadslid acht keer vals aangifte gedaan van diefstal, vermissing of schade bij verschillende verzekeringsmaatschappijen. Het gaat onder meer om fotocamera’s, een laptop, een bril, een e-reader, koptelefoon, kleding en schoenen. Het geclaimde geld plus de onderzoekskosten van „vijf à zesduizend euro” heeft Van Eikeren inmiddels bijna geheel terugbetaald, vertelt hij.

Volgens Van Eikeren gaat het om reisverzekeringen: „Ik heb een aantal keren in het buitenland campagne gevoerd voor sociaal-democraten in andere landen”, zegt hij. „In Engeland, Portugal, Duitsland. Politiek vrijwilligerswerk.”

Hij spreekt zelf van een „jeugdzonde” uit een periode waarin het slecht met hem ging. „In die tijd zat ik financieel helemaal door de bodem heen”, zegt hij. „En ook emotioneel. Ik ben een tijd zwaar depressief geweest.” Van Eikeren is hiervoor twee jaar lang door een psycholoog behandeld, vertelt hij.

‘In de shit gekomen’

Van Eikeren was lid van de toenmalige gebiedscomissie Kralingen-Crooswijk, studeerde af in politieke communicatie en werd onverwachts vader, zegt hij. Hij had een kleine bierbrouwerij om wat geld bij te verdienen, maar die draaide verlies. Hij had „een vrij uitzichtloos toekomstperspectief”, vond hijzelf. „Zo ben ik eigenlijk in de shit gekomen. Ik heb dit eigenlijk als makkelijke uitweg gekozen en dat had ik never nooit niet moeten doen. Ik ben gewoon tegen de lamp gelopen.”

„Ik weet nog wel bij de laatste claim, zat ik met mijn laptop op mijn schoot en dacht ik: wat ben ik toch voor eikel? Wat ben ik toch aan het doen? Twee weken later lag er een brief op de mat: we gaan u onderzoeken. Toen heb ik ook gelijk meegewerkt. Eerst heb ik nog een beetje tegengestribbeld, maar toen dacht ik: eerlijk duurt het langst.”

Extern onderzoeksbureau

De verzekering stuurde een onderzoeksbureau op hem af. „Ja, die schakelen een extern bureau in waar allemaal voormalig politieagenten werken, die allemaal te weinig betaald kregen bij het korps en nu voor dit soort organisaties werken. En die gaan gewoon uitvlooien hoe het allemaal zit. Dus ik heb zo’n man over de vloer gehad en die had gewoon het hele dossier. Dan krijg van je die teksten als: ‘Je kan maar beter eerlijk zijn, want als we naar het buitenland moeten gaan om te kijken of je echt in dat hotel hebt gezeten, dan krijg je al die kosten ook.’ Dan schrik je je natuurlijk de kolere.”

Van Eikeren werd in december verrast door de dagvaarding. Hij heeft zijn fractie niet eerder ingelicht over de fraudezaak, zegt hij: „Ik denk dat het deels schaamte is. Anderzijds dacht ik: als ik alles terugbetaal, en er komt waarschijnlijk nog een gesprek met de officier van justitie, een op een, dan kunnen we op die manier bepalen wat een passende straf is, los van de onderzoekskosten. Maar het is in een stroomversnelling gegaan. Er is geen gesprek met het OM meer geweest. Ik ben gelijk gedagvaard door de rechter.”