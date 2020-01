Premier Italië: brug Genua stortte in door ernstige nalatigheid

De brugramp in de Noord-Italiaanse stad Genua is het gevolg van „ernstige en onvergeeflijke nalatigheid”. Dat heeft de Italiaanse premier Giuseppe Conte maandag in de Italiaanse krant La Repubblica gezegd, schrijft persbureau Reuters. In 2018 stortte de Morandi-brug deels in, daarbij kwamen 43 mensen om het leven.

Conte baseert zich op onderzoek door het Italiaanse ministerie van Infastructuur. „We zijn nu in het stadium van het onderzoek dat we kunnen zeggen dat het duidelijk is dat iemand een fout heeft gemaakt”, aldus de premier. „Iemand is ernstig en onvergeeflijk nalatig geweest.”

Na de ramp werd de exploitant van de brug, Autostrade per l’Italia, door Conte verantwoordelijk gehouden voor de ramp. De brug zou niet goed onderhouden zijn. Het moederconcern van Autostrade, Atlantia, heeft altijd ontkend onzorgvuldig met het onderhoud te zijn omgesprongen. Wel stelt het bedrijf nu een half miljard euro beschikbaar voor de afwikkeling van het ongeluk.

In augustus 2018 stortte een 250 meter lang stuk van Morandi-brug in en viel 45 meter naar beneden. Honderden mensen in de stad moesten hun huizen uit vanwege verder instortingsgevaar.