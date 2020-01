Politie Amsterdam vindt messenarsenaal bij opgepakte tieners

Vijf jonge tieners die zondag in Amsterdam werden aangehouden voor een straatroof, bleken bewapend met een kapmes en andere steekwapens. De wijkagent van het bureau Amsterdam Zuid Buitenveldert schrijft maandag op Facebook dat hij zich „ernstige zorgen” maakt over wapenbezit onder jongeren. Afgelopen september sloeg de Amsterdamse korpschef Frank Paauw ook al alarm over bewapende tieners in zijn stad.

De straatroof gebeurde zondag rond vijf uur’s middags in het stadsdeel Oud-Zuid. Het lijkt er volgens een woordvoerder van de politie op dat het gaat om een incident waarbij twee groepen jongeren betrokken waren. Een van de slachtoffers heeft aangifte gedaan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Zo is nog onduidelijk of de messen ook daadwerkelijk gebruikt zijn. Ook over de buit van de roof kan de politie nog niets zeggen.

Over de precieze leeftijd van de aangehouden tieners wil de politie nog geen duidelijkheid geven. De woordvoerder kan alleen zeggen dat ze „gemiddeld veertien jaar oud” zijn. In zijn Facebook-bericht had de wijkagent het nog over een leeftijd van circa twaalf à dertien jaar. Inmiddels zitten de jongeren niet meer vast.

‘Wapenbezit gemeengoed’

Jongeren gaan steeds vaker bewapend de straat op, zei politiechef Paauw in september tegen stadsomroep AT5. „Soms zie je jongeren onder de vijftien jaar die al met een mes rondlopen. Het wapenbezit zelf, het bij zich dragen van messen, begint gemeengoed te worden”, aldus Paauw. De wijkagent in Amsterdam Zuid Buitenveldert sluit zich bij die zorgen aan. „Ik doe een oproep aan ouders, leraren, sportleraren, het maakt niet uit: bespreek dit, kom in actie!”

Exacte cijfers over hoe vaak minderjarigen bij steekincidenten betrokken zijn, ontbreken. Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten wel zien dat het aantal jongeren tussen de twaalf en achttien jaar dat verdacht wordt van een geweldsmisdrijf, de voorbije jaren met bijna 50 procent is afgenomen. Niettemin waren de afgelopen weken bij meerdere ernstige steekincidenten, zoals in Drachten, Hoofddorp en Hoorn, de verdachten niet ouder dan zestien.