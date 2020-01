‘Poging tot brandstichting bij Cornelius Haga Lyceum’

Onbekenden hebben in de nacht van zondag op maandag mogelijk geprobeerd brand te stichten bij het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Dat zegt schooldirecteur Soner Atasoy tegen NRC. Leerlingen troffen maandagochtend een ingegooide ruit aan. In het klaslokaal waarvan het raam was ingegooid, lag een baksteen. Op het schoolplein vonden de leerlingen, en later ook Atasoy, een blik aanstekervloeistof.

Atasoy heeft de politie ingeschakeld. Rechercheurs van de forensische dienst doen maandagochtend onderzoek, bevestigt de politie. Later op maandag maakt de politie, die zegt het voorval „hoog op te nemen”, de resultaten van dat onderzoek bekend.

Atasoy zegt „niet echt geschrokken” te zijn door de poging tot brandstichting. „We zijn aan de lopende band in een kwaad daglicht gesteld door de gemeente Amsterdam en het ministerie van Onderwijs”, aldus de schooldirecteur. Hij houdt naar eigen zeggen al langere tijd rekening met geweld tegen zijn school. „Op een gegeven moment is het niet meer de vraag óf het gaat gebeuren, maar wanneer het gebeurt.”

Getouwtrek Haga en overheid

Het Cornelius Haga Lyceum raakte in maart 2019 in opspraak toen bleek dat de AIVD had gewaarschuwd voor mogelijke banden tussen de schoolleiding en een Tsjetsjeense terroristische beweging. Ook zou het Haga inzetten op antidemocratisch, salafistisch onderwijs. Hierop deed de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid onderzoek op de school. De dienst vond geen bewijs voor antidemocratische tendensen, maar oordeelde wel dat de Haga-leiding zich schuldig maakte aan wanbeheer en zelfverrijking.

Minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) besloot vervolgens de financiering van de school stop te zetten. Hierop spande het Haga een rechtszaak aan: uiterlijk 20 januari bepaalt de rechter of Slob genoeg reden had de financiering van de school op te schorten. Ondertussen uitte de toezichthouder van de AIVD in november kritiek: de inlichtingendienst had enkele zinnen in haar waarschuwingen over het Haga „onvoldoende onderbouwd”, onder meer over de banden met terroristen.