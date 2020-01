Oproep Merkel, Macron, Johnson: blijf in atoomakkoord

De regeringsleiders van het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk hebben maandag een verklaring laten uitgaan waarin zij Iran oproepen zich aan de afspraken uit het atoomakkoord te houden. Ook dringen Boris Johnson, Angela Merkel en Emmanuel Macron er bij Iran op aan geen geweld te gebruiken.

Zondagavond verklaarde Teheran dat het zich niet langer zou houden aan het akkoord uit 2015, waarin staat dat Iran afziet van het ontwikkelen van nucleaire wapens. De Europese regeringsleiders roepen Iran nu op „maatregelen in te trekken” die niet in lijn zijn met het nucleaire akkoord. De VS trokken zich al eerder eenzijdig terug.

Na de liquidatie van de Iraanse generaal-majoor Qassem Soleimani door de Verenigde Staten vrijdag, dreigt Teheran met vergeldingsacties. Omgekeerd liet de Amerikaanse president Donald Trump via Twitter weten dat wanneer Iran Amerikaanse doelen aanvalt, de VS „snel, volledig en wellicht buitenproportioneel” terug zullen slaan. Eerder had hij al gedreigd met aanvallen op tientallen Iraanse locaties, mocht Teheran de liquidatie vergelden. Ook dreigde Trump zondagavond op Twitter met een extra tweeduizend miljard dollar die door het Witte Huis is vrijgemaakt voor militaire bewapening.

realDonaldTrump Donald J. Trump These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless! 5 januari 2020 @ 20:25 Volgen

De Franse president Macron stelt dat „de-escalatie nu noodzakelijk is” en roept alle partijen op verder met „terughoudendheid en verantwoordelijkheid” te handelen. „Het is duidelijk dat elke oproep tot vergelding of represailles zal leiden tot meer geweld in de regio”, laat Johnson weten. Johnson en Trump hebben inmiddels telefonisch contact gehad over de situatie, details over dat telefoontje zijn niet bekendgemaakt.

Uitvaart Soleimani

In Iran begon maandagochtend (Nederlandse tijd) de uitvaart van Soleimani, waarbij onder meer de hoogste geestelijk leider, ayatollah Khamenei, aan het woord was. Eerder op de dag liet een dochter van de gedode generaal van zich horen, zij stelde dat de Verenigde Staten en Israël „een donkere dag” tegemoet gaan vanwege de dood van haar vader. „Gestoorde Trump, denk niet dat alles nu over is nu mijn vader zich geofferd heeft”, sprak Zeinab Soleimani op de Iraanse staatstelevisie.