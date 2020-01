Nieuwe brieven bij Amsterdamse bedrijven, mogelijke link bombrieven

Bij twee Amsterdamse bedrijven zijn zaterdag en maandag brieven afgegeven die in verband worden gebracht met de bombrieven die afgelopen week bij meerdere bedrijven werden bezorgd. De politie spreekt van „waarschuwingsbrieven”, maar wil verder niets zeggen over de inhoud van de brieven.

Vorige week ontvingen bedrijven in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam een vergelijkbare waarschuwingsbrief nadat eerder bombrieven waren binnengekomen. De recherche neemt de vondsten van deze waarschuwingsbrieven mee in het onderzoek naar de bombrieven. Het is vooralsnog onbekend wie de brieven heeft verstuurd en wat het motief erachter is.

Het CIB

De Amsterdamse bedrijven die de afgelopen dagen waarschuwingsbrieven ontvingen, waren een autobedrijf en een bedrijf dat is gevestigd in het centrum van de hoofdstad. De brieven hadden dezelfde afzender als de eerdere brieven: het Centraal Invorderings Bureau (CIB). Dat incassobureau heeft niets met de brieven te maken, aldus de politie: het CIB verstuurt brieven in gedrukte enveloppen, de bombrieven bevatten een sticker met naam, adres en logo van het bureau.

De eerdere bombrieven, die bij hotels, tankstations en een makelaarskantoor werden afgeleverd, zijn niet afgegaan, maar hadden bij ontploffing „zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken”, aldus de politie. Later werden in Rotterdam ook nog twee verbrande enveloppen gevonden die bedoeld waren voor bedrijven in Maastricht. Van een van die brieven is duidelijk dat die retour gestuurd was naar de vermeende afzender vanwege brandschade. Ook die Maastrichtse bedrijven ontvingen beide een waarschuwingsbrief.