Nederlandse Rode Kruis opent rekeningnummer voor Australië

Het Nederlandse Rode Kruis opent een gironummer voor de slachtoffers van de Australische bosbranden. Met het geld wil de hulporganisatie slachtoffers helpen bij het vinden van noodaccommodaties en vermiste geliefden, laat de organisatie maandag weten.

Het was al mogelijk om geld te doneren aan het Australische Rode Kruis. „De afgelopen dagen merken we dat Nederlanders graag wat willen doen om de getroffenen te helpen”, stelt de organisatie. Met het openen van het Nederlandse rekeningnummer wil de hulporganisatie de drempel verlagen om geld te storten. Het is makkelijker om geld over te maken op een Nederlands rekeningnummer dan op een buitenlands rekeningnummer.

De branden houden al enige tijd aan. Het Rode Kruis biedt al sinds juli hulp. Zo helpen 1.500 medewerkers bij het uitdelen van voedsel en water in de evacuatiecentra en biedt de organisatie psychologische hulp. Daarnaast doen hulpverleners „telefonische checks”; ze bellen met kwetsbare mensen in de getroffen gebieden, zoals ouderen en chronisch zieken, en vragen of het goed met hen gaat en of ze hulp nodig hebben.

Tot nu toe haalde het Rode Kruis ruim 11,8 miljoen euro op voor de slachtoffers. Eerder op de dag maakte premier Scott Morrison bekend een wederopbouwfonds op te zetten met 2 miljard dollar (1,25 miljard euro). De verwoestende branden hebben al aan 24 mensen het leven gekost, miljoenen dieren zijn gestorven en meer dan 5 miljoen hectare land is verwoest.