Maduro saboteert herverkiezing Guaidó als parlementsvoorzitter

Venezolaanse regeringstroepen hebben oppositieleider Juan Guaidó zondag tegengehouden bij de ingang van het parlement, waardoor hij niet kon worden herkozen als parlementsvoorzitter. Met steun van de socialistische regeringspartij PSUV van president Nicolás Maduro werd daarop de onlangs vanwege betrokkenheid bij een corruptieschandaal uit de oppositie gezette Luis Parra benoemd tot nieuwe parlementsvoorzitter. De oppositie is woest en spreekt van een coup.

Het parlement is het enige staatsinstituut in Venezuela dat niet in handen is van het socialistische regime van Maduro. Maar omdat de militaire politie volgens Reuters niet alleen Guaidó maar ook de nodige andere oppositieleden tegenhield, kon Parra tijdens een chaotische bijeenkomst worden benoemd als nieuwe voorzitter van het parlement. Parra heeft zich sinds hij uit zijn oppositiepartij is gezet, ontpopt tot fel tegenstander van Guaidó.

Guaidó probeerde nadat hem door de militaire politie de toegang werd ontzegd nog over een hek te klimmen om de parlementszitting alsnog bij te wonen, maar dat mislukte zoals is te zien op dit filmpje dat via het officiële account van het Venezolaanse parlement op Twitter is geplaatst.

#5Ene | Esto sucedía a las afueras del Palacio, Régimen impidió por la fuerza que entráramos para armar su show. En breve habrá una sesión formal #ANFirmePorVzla pic.twitter.com/L19wNzqRRw — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 5, 2020

Zelfverklaard interim-president

Echte macht heeft het door de oppositie gedomineerde parlement al een tijd lang niet meer, nadat het door de regering van Maduro gecontroleerde Hooggerechtshof het in maart 2017 van zijn taken onthief. Maar Guaidó ontleende zich aan zijn functie als parlementsvoorzitter wel het recht zich begin vorig jaar uit te roepen tot interim-president van Venezuela, na de zeer omstreden presidentsverkiezingen van eind 2018 waarin Maduro werd herkozen. Meer dan vijftig landen, waaronder de VS, veel landen in de regio en de EU erkennen Guaidó als president.

Lees ook: Hoe Guaidó’s revolte vastliep

Maar het lukt Guaidó niet het leger en andere staatsinstituten achter zich te krijgen, waardoor Maduro nog altijd aan de macht is in het in grote crisis verkerende Venezuela. Miljoenen mensen zijn het Zuid-Amerikaanse land de afgelopen jaren ontvlucht.

Nadat Parra werd benoemd tot nieuwe parlementsvoorzitter, hield de oppositie een eigen zitting in het kantoor van de krant El Nacional. Daar werd Guiadó alsnog opnieuw ingezworen als voorzitter van het parlement.

De Lima-groep, bestaande uit twaalf landen in de regio en Canada, veroordeelt de handelswijze van Maduro: „Het nationale parlement moet zonder geïntimideerd te worden een voorzitter kunnen kiezen. Dat dit niet gebeurt is de reden dat wij de verkiezingsuitslag niet erkennen.” De groep werd in 2017 opgericht om een oplossing te vinden voor de crisis in Venezuela.