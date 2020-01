Japan scherpt controles aan na vlucht oud-topman Ghosn

Japan gaat de controles op vertrekkende vluchten aanscherpen na de ontsnapping van de oud-topman van Nissan Carlos Ghosn naar Libanon. Dat heeft de Japanse minister van Justitie Masako Mori maandag bekendgemaakt. Ook gaat het land de voorwaarden voor vrijlating op borgtocht opnieuw bekijken.

Volgens Mori heeft het land ook al maatregelen genomen om ontsnappingen als die van Ghosn te voorkomen, al wilde ze geen toelichting geven waar die maatregelen precies uit bestaan. De minister benadrukte dat het nog niet duidelijk is hoe Ghosn het land kon ontvluchten en noemde zijn ontsnapping „onrechtvaardig”. De van fraude verdachte oud-topman werd onder meer 24 uur per dag met camera’s in de gaten gehouden.

Ghosn vluchtte eind december naar Libanon terwijl hij in Japan onder huisarrest zijn rechtszaak afwachtte. Naar eigen zeggen is hij „ontsnapt aan onrecht en politieke vervolging” in Japan. Zo mocht hij zijn vrouw niet zien, is de zaak tegen hem al ruim een jaar in voorbereiding en is nog geen datum vastgesteld waarop de rechtszaak zou beginnen. Mori zei van de beschuldigingen „op de hoogte” te zijn maar dat elk land zijn eigen rechtssysteem heeft. Ghosn vindt dat het rechtssysteem in Japan achterhaald is in vergelijking met andere landen. „Eenvoudige vergelijkingen zijn misleidend”, zei Mori.